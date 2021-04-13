Расширен круг получателей субсидий на заработную плату

Предприятия, которые подверглись влиянию Covid-19, запросить субсидии на зарплаты частично занятых работников за март, с учетом одного или другого критерия снижения доходов, могут до 15 апреля этого года, подав заявление на субсидирование зарплат в Системе электронного декларирования VID. В свою очередь заявление на получение поддержки за апрель надо будет подать до 15 мая, и т.д. за последующие месяцы.

Как и раньше, запрашивать субсидии на зарплаты можно, если доходы предприятия в конкретный месяц поддержки 2021 года, по сравнению со средними доходами в августе, сентябре и октябре 2020 года, уменьшились по крайней мере на 20%.

Для получения поддержки, в заявлении необходимо обосновать, что снижение доходов предприятия было связано именно с ограничениями хозяйственной деятельности, установленными из-за распространения Covid-19.

В рамках мер поддержки работник получит поддержку в размере 50% от среднемесячной брутто зарплаты за период с 1 августа до 31 октября этого года, но не более 500 евро. В свою очередь работодатель должен будет доплатить разницу между размером субсидии на зарплату и зарплатой.

Субсидирование зарплат будет доступно до момента, пока будут действовать установленные правительством ограничения хозяйственной деятельности, связанные с мерами эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Более подробная информация о доступной поддержке по субсидированию зарплат, ее размере и подаче заявок доступны на веб-сайте VID в разделе “COVID-19”.