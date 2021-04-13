Случаи тромбоза и анафилактического шока. Новая информация о побочных эффектах вакцинации в Эстонии

В департамент также сообщили о двух случаях смерти (внезапная смерть и смерть из-за тромбоза полой вены) в связи с вакцинацией (через 1 день и 14 дней после вакцинации соответственно), но связь с вакциной маловероятна, учитывая возраст пациентов, сопутствующие заболевания и факторы риска, сообщает департамент.
В период с 27 декабря по утро 12 апреля в Эстонии было введено 334 165 доз вакцины против Covid-19. За этот период в Лекарственный департамент в связи с вакцинацией от Covid-19 было отправлено 3077 сообщений о побочных реакциях (речь идет о 1,04 процента доз вакцины).
Департамент подчеркивает, что в уведомлениях описываются жалобы после вакцинации, которые, возможно, не все связаны с вакциной. Это означает, что информация не должна интерпретироваться как означающая, что причиной всех этих жалоб является вакцинация.
Отчеты о побочных эффектах на прошлой неделе:
Вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech
На прошлой неделе было отправлено 36 сообщений.
Серьезные реакции были описаны в четырех сообщениях:
Анафилактический шок через пять минут после введения первой дозы вакцины; пожилой пациент нуждался в лечении и выздоровел.
Паралич лицевого нерва (паралич Белла) на 11-е сутки после второй дозы вакцины; пациенту потребовалось стационарное лечение, он выздоравливает.
Обострение трофических язв голени, воспаления поверхностных вен у пожилого пациента на третий день после вакцинации (связь с вакциной маловероятна).
Значительное повышение артериального давления и рецидивирующие носовые кровотечения на второй день после первой дозы вакцины; пожилой пациент нуждался в госпитализации и выздоравливает.
Неэффективность вакцины (болезнь Covid-19) описана в 13 отчетах (два бессимптомных случая, 11 - легкое течение болезни).
В остальных 32 отчетах описывались несерьезные реакции, соответствующие информации о продукте, которые длились несколько дней (в некоторых случаях дольше).
Справка о нетрудоспособности требовалась в шести случаях.
Вакцина Moderna
На прошлой неделе было отправлено семь сообщений.
Серьезные реакции описаны в одном сообщении: аллергическая реакция после первой дозы вакцины вечером в день инъекции; пожилой пациент нуждался в лечении и выздоравливает.
Тромбоэмболия легочной артерии через день после первой дозы вакцины; пожилому пациенту потребовалась госпитализация. Связь с вакциной маловероятна - тромботические заболевания входят в число факторов риска.
В других отчетах описывались несерьезные реакции, соответствующие информации о продукте.
Вакцина AstraZeneca
На прошлой неделе прислали 148 сообщений.
Серьезные реакции были описаны в семи сообщениях:
Аллергическая реакция через две минуты после первой дозы вакцины; пациенту потребовалось лечение, он выздоровел.
Тошнота и рвота на третьи сутки после первой дозы вакцины; пациент нуждался в госпитализации и выздоровел.
Тромбы. Тромбоз глубоких вен конечности был зарегистрирован в трех случаях, тромбоз глазной артерии (потеря зрения на один глаз) и тромбоэмболия легочной артерии - в одном случае. Пациентам (в возрасте 50-66 лет) потребовалась госпитализация.
Легочная эмболия через 17 дней после введения первой дозы вакцины; пациенту потребовалась госпитализация, он выздоравливает.
В остальных отчетах описаны несерьезные реакции, соответствующие информации о продукте.
Справка о нетрудоспособности требовалась в 11 случаях.