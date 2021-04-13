Случаи тромбоза и анафилактического шока. Новая информация о побочных эффектах вакцинации в Эстонии

В департамент также сообщили о двух случаях смерти (внезапная смерть и смерть из-за тромбоза полой вены) в связи с вакцинацией (через 1 день и 14 дней после вакцинации соответственно), но связь с вакциной маловероятна, учитывая возраст пациентов, сопутствующие заболевания и факторы риска, сообщает департамент.

В период с 27 декабря по утро 12 апреля в Эстонии было введено 334 165 доз вакцины против Covid-1 9 . За этот период в Лекарственный департамент в связи с вакцинацией от Covid-19 было отправлено 3077 сообщений о побочных реакциях (речь идет о 1,04 процента доз вакцины).

Департамент подчеркивает, что в уведомлениях описываются жалобы после вакцинации, которые, возможно, не все связаны с вакциной. Это означает, что информация не должна интерпретироваться как означающая, что причиной всех этих жалоб является вакцинация.

Отчеты о побочных эффектах на прошлой неделе:

Вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech

На прошлой неделе было отправлено 36 сообщений.

Серьезные реакции были описаны в четырех сообщениях:

Анафилактический шок через пять минут после введения первой дозы вакцины; пожилой пациент нуждался в лечении и выздоровел.

Паралич лицевого нерва (паралич Белла) на 11-е сутки после второй дозы вакцины; пациенту потребовалось стационарное лечение, он выздоравливает.

Обострение трофических язв голени, воспаления поверхностных вен у пожилого пациента на третий день после вакцинации (связь с вакциной маловероятна).

Значительное повышение артериального давления и рецидивирующие носовые кровотечения на второй день после первой дозы вакцины; пожилой пациент нуждался в госпитализации и выздоравливает.

Неэффективность вакцины (болезнь Covid-19) описана в 13 отчетах (два бессимптомных случая, 11 - легкое течение болезни).

В остальных 32 отчетах описывались несерьезные реакции, соответствующие информации о продукте, которые длились несколько дней (в некоторых случаях дольше).

Справка о нетрудоспособности требовалась в шести случаях.

Вакцина Moderna

На прошлой неделе было отправлено семь сообщений.

Серьезные реакции описаны в одном сообщении: аллергическая реакция после первой дозы вакцины вечером в день инъекции; пожилой пациент нуждался в лечении и выздоравливает.

Тромбоэмболия легочной артерии через день после первой дозы вакцины; пожилому пациенту потребовалась госпитализация. Связь с вакциной маловероятна - тромботические заболевания входят в число факторов риска.

В других отчетах описывались несерьезные реакции, соответствующие информации о продукте.

Вакцина AstraZeneca

На прошлой неделе прислали 148 сообщений.

Серьезные реакции были описаны в семи сообщениях:

Аллергическая реакция через две минуты после первой дозы вакцины; пациенту потребовалось лечение, он выздоровел.

Тошнота и рвота на третьи сутки после первой дозы вакцины; пациент нуждался в госпитализации и выздоровел.

Тромбы. Тромбоз глубоких вен конечности был зарегистрирован в трех случаях, тромбоз глазной артерии (потеря зрения на один глаз) и тромбоэмболия легочной артерии - в одном случае. Пациентам (в возрасте 50-66 лет) потребовалась госпитализация.

Легочная эмболия через 17 дней после введения первой дозы вакцины; пациенту потребовалась госпитализация, он выздоравливает.

В остальных отчетах описаны несерьезные реакции, соответствующие информации о продукте.

Справка о нетрудоспособности требовалась в 11 случаях.