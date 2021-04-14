Ср, 14.04.2021
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Возможно ли смягчение ограничений в ближайшем будущем? Рассказывает Кришьянис Кариньш

Кришьянис Кариньш ФОТО: REUTERS/FABRIZIO BENSCH

Для того чтобы правительство через несколько недель могло рассмотреть смягчение ограничений из-за Covid-19, заболеваемость должна снизиться, но пока этого не происходит, сказал в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что правительство уже сделало более широкие шаги в направлении смягчения ограничений, чем хотели бы эпидемиологи, и это сделано с учетом желаний и психоэмоционального состояния общества. Тем самым сейчас ограничения, по словам премьера, в целом достаточно строги, но есть и определенная свобода.

"Если мы хотим сделать дальнейшие шаги, правительство должно быть уверено в том, что заболеваемость действительно снижается", - сказал Кариньш, отметив, что пока прошла только одна неделя после изменений ограничений и возможность их пересмотра правительство будет оценивать еще через пару недель.

"Важно, что будет с заболеваемостью через две недели. В настоящее время мы, к сожалению, видим, что она больше не падает", - сказал глава правительства.

Ранее сообщалось, что в конце апреля правительство могло бы обсудить возможное смягчение ограничений в общественном питании и организации тренировок вне помещений.

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