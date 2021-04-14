Возможно ли смягчение ограничений в ближайшем будущем? Рассказывает Кришьянис Кариньш

Он отметил, что правительство уже сделало более широкие шаги в направлении смягчения ограничений, чем хотели бы эпидемиологи, и это сделано с учетом желаний и психоэмоционального состояния общества. Тем самым сейчас ограничения, по словам премьера, в целом достаточно строги, но есть и определенная свобода.

"Если мы хотим сделать дальнейшие шаги, правительство должно быть уверено в том, что заболеваемость действительно снижается", - сказал Кариньш, отметив, что пока прошла только одна неделя после изменений ограничений и возможность их пересмотра правительство будет оценивать еще через пару недель.

"Важно, что будет с заболеваемостью через две недели. В настоящее время мы, к сожалению, видим, что она больше не падает", - сказал глава правительства.