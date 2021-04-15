Для сезонных сельхозрабочих – особый налоговый режим

Для регистрации сезонных сельхозрабочих работодателям следует использовать Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS – Электронная система подачи заявок) Службы поддержки села (LAD), в которой регистрируется день получения дохода, форма заключенных договоров и зарплата, начисленная за работу сезонным сельхозрабочим. Дополнительная регистрация этих работников в Службе государственных доходов (VID) не требуется.

В EPS для крестьян (работодателей) также обеспечена возможность получения всех введенных в течение месяца данных и размера начисленного налога в обобщенном виде, для его подачи в VID в стандартизированной форме один раз в месяц.

Чтобы крестьянин мог применить для своих работников облегченный налоговый режим, в его собственности, постоянном пользовании или аренде должна находиться земля сельскохозяйственного назначения, используемая для выращивания фруктовых деревьев, ягод или овощей. Кроме того, крестьянин в 2021 году должен задекларировать землю для единой выплаты за площадь, с соблюдением порядка, в котором государством и Европейским Союзом предоставляется поддержка сельскому хозяйству в рамках схем прямых платежей, при этом крестьянин не может быть плательщиком налога на микропредприятие.

В свою очередь для того, чтобы к доходам сезонного сельскохозяйственного рабочего можно было применять ставку подоходного налога в размере 15%, он должен соответствовать следующим трем условиям:

лицо занято на сезонных сельхозработах не более 65 календарных дней у одного или нескольких крестьян вместе;

личный доход полученный у одного или нескольких крестьян вместе, не превышают 3000 евро;

в период четырех месяцев до начала сезонных сельхозработ у данного лица не было трудовых отношений с этим крестьянином или не был заключен подрядный договор.

В случае, если сезонный сельхозрабочий в одном и том же крестьянском хозяйстве проработал 65 календарных дней подряд и его доходы за месяц превысили 3000 евро, его как работника надо регистрировать в VID, и с его доходов в дальнейшем надо будет вносить подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования в полном размере.

Более подробную информацию можно найти в информационном материале “Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis” (Подоходный налог сезонных сельхозрабочих) на веб-сайтах LAD и VID.