Министр иностранных дел: ЕС следует быть готовым к усилению санкций против России

Глава МИД Латвии выразил убеждение, что военная агрессия России против Украины не может быть толерантно воспринята международным сообществом, а нарушение украинской границы является абсолютно неприемлемым в соответствии с международным правом и принципами ООН и других международных организаций.

Он выразил надежду, что усилия, которые прилагают лидеры многих стран для сдерживания России от агрессивных действий против Украины, будут эффективными, и заявил о поддержке действий партнеров в этом направлении.

"Но если это не сработает, тогда надо использовать самые сильные средства, которые есть в арсенале ЕС, такие как секторальные санкции. Я думаю, это то, к чему ЕС надо быть готовым", - сказал Ринкевич.

"Я хочу подчеркнуть: мы обращаемся не к обеим сторонам с призывом о деэскалации. В настоящее время есть только одна сторона, которая должна деэскалировать свои действия, - это Российская Федерация",

- акцентировал министр.

Как сообщалось, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы 15 апреля посещают Украину с совместным рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России.