Отрасль страдает: заполненность гостиниц в Латвии сократилось на 74%

В том числе количество ночей, проведенных зарубежными туристами в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2020 года на 91,7% - до 36,7 тыс. Местные жители провели в гостиницах Латвии на 35,4% меньше ночей - 128 тыс.

В целом за два первых месяца года в гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 83 тыс. человек, что на 74,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Число обслуженных зарубежных туристов сократилось на 92,8% до 15,2 тыс. человек, жителей Латвии - на 38% до 67,8 тыс. человек.

В феврале этого года в гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 45,2 тыс. гостей, что на 71% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.