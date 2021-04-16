Перекресток в Марупе, от которого лучше держаться подальше

Перекресток улиц Кантора и Лиела в Марупе - это место, от которого лучше держаться подальше. Хотя бы до момента, пока на нем не будут произведены изменения, которые помогут снизить число аварий.
Зрители передачи Zebra рассказали, что аварии здесь происходят до сих пор и их очень много, однако никто не хочет брать на себя ответственность за улучшение безопасности перекрестка.
"Очень многие не замечают знак STOP, и происходят ДТП. Мы обращались в различные инстанции - как в Марупском самоуправлении, так и писали в Latvijas Valsts ceļi, чтобы что-то решили", - рассказал житель Марупе Юргис Гевейкс.
Чтобы выяснить, сколько аварий произошло на данном перекрестке в 2020 году, местные обратились с заявлением в Госполицию. Однако оттуда, к их удивлению, был получен ответ, что в прошлом году там была зарегистрирована одна авария, хотя жители помнят штук 20. Таким образом, получается, что аварий нет, как нет и оснований писать заявление о необходимости изменений.
В свою очередь в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) пояснили, что
информация о ДТП, в ходе которых было составлено согласованное сообщение, в полицию не попадает и хранится в базе данных LTAB.