Перекресток в Марупе, от которого лучше держаться подальше

Зрители передачи Zebra рассказали, что аварии здесь происходят до сих пор и их очень много, однако никто не хочет брать на себя ответственность за улучшение безопасности перекрестка.

"Очень многие не замечают знак STOP, и происходят ДТП. Мы обращались в различные инстанции - как в Марупском самоуправлении, так и писали в Latvijas Valsts ceļi, чтобы что-то решили", - рассказал житель Марупе Юргис Гевейкс.

Чтобы выяснить, сколько аварий произошло на данном перекрестке в 2020 году, местные обратились с заявлением в Госполицию. Однако оттуда, к их удивлению, был получен ответ, что в прошлом году там была зарегистрирована одна авария, хотя жители помнят штук 20. Таким образом, получается, что аварий нет, как нет и оснований писать заявление о необходимости изменений.

В свою очередь в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) пояснили, что

информация о ДТП, в ходе которых было составлено согласованное сообщение, в полицию не попадает и хранится в базе данных LTAB. 2

ФОТО: Скриншот видео

Информация LTAB показывает совсем другую картину, более похожую на ту, что описал житель Марупе. В частности, в период с 2015 года в том районе произошло примерно 83 аварии.

Как указывает глава IT-отдела LTAB Агрис Дауксте, любой может убедиться в этом сам, посмотрев на сайте страховщиков карту, на которой можно найти информацию о ДТП.