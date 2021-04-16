Белый и красный цвета: в Беларуси перекрашивают барельефы, людей за них просто арестовывают

На днях бело-красную стелу, разграничивающую Брестскую и Гомельскую область, перекрасили - теперь стела на границе областей окрашена в сине-белые цвета.

После обновления стелы на проспекте Республики в Бресте с "Погони" на гербе Могилева исчез красный цвет. Исторически герб - именно с белым рыцарем на красном поле.

А в Гродно и области участились случаи задержаний и судов за вещи с сочетанием белого и красного цветов и "Погони". Власти уже не рекомендуют выходить из дома, например, в БЧБ-носках.

Журналисты Hrodna.life собрали самые “выдающиеся” суды, например, рабочего БелАЭС осудили за красную полоску на белой каске, в которой он строил атомную станцию.

Суд за красную полоску на белой каске

Строитель Алексей Корвецкий из агрогородка Солы Сморгонского района 10 апреля получил штраф 50 базовых величин (1 450 рублей) за пикет. Суд Островецкого района признал пикетом нарисованную красную полоску на белой каске. Этот головной убор Корвецкий использовал во время работы на Островецкой АЭС. За каску с полосой его признали организатором несанкционированного массового мероприятия, сообщает "Гарадзенская вясна".

Автомобиль с БЧБ конфисковали

Весной 2021 года 31-летний житель Слонима разместил на капоте автомобиля наклейку с гербом "Погоня". На кузов он наклеил две белые полосы и одну красную. По мнению гродненских правоохранителей, с этим декором крыша стала похожа на бело-красно-белый флаг.

Слонимчанина задержали на дороге М11 и судили за "пикетирование". Он получил семь суток административного ареста. Автомобиль "Форд Фиеста" конфисковали как орудие совершения правонарушения.

Похожая ситуация в июле 2020 года произошла с гродненцем Владимиром Родченко. Его автомобиль конфисковали.

Вызвали к автомобилю

В Гродно 8 апреля поздно вечером задержали общественного активиста и предпринимателя Николая Леменовского. Он был на рабочем месте, когда ему позвонили милиционеры и предложили выйти к машине. Причиной стал бело-красно-белый флажок в салоне автомобиля. Когда Леменовский вышел к машине, милиционеров не было. Позже они позвонили и сообщили, что начат административный процесс за "одиночный пикет". Леменовский сказал, что закончит работу и приедет в РОВД. Оттуда

Из РОВД Ленинского района Николай Леменовский уже не вышел. Через сутки его оштрафовали на 120 базовых величин (3480 рублей), сообщает s13.ru.

Могли задержать за изображение на телефоне

Гродненского активиста Максима Губаревича задержали 11 апреля на проверке перед гандбольным матчем. Его доставили в Октябрьский РОВД, позже отпустили и провели осмотр дома. Его нашивку - "Погоню" - попросили снять, рассказал он Hrodna.life.

Также девушку на том же матче милиционеры попросили не доставать телефон с изображением "Погони" на чехле. Предупредили, что расценят это как пикет, сообщает Белсат.

На балконе вешать БЧБ-носки можно, но выходить в них в город не стоит

В декабре 2020 года гродненский активист Евгений Дудкин собирал подписи под обращением к властям города. Он просил их опубликовать регламент вывешивания на балконе вещей белого и красного цветов. За такое "нарушение" привлекали по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) (с марта 2021 года это ст. 24.23 КоАП - Hrodna.life). Ему ответили, что "горисполкомом не регламентируются вопросы ведения домашнего хозяйства отдельных граждан".

За пределами дома к сочетанию цветов относятся более внимательно. Житель Узды спросил райисполком, можно ли ему выйти на улицу в белых носках с красной полосой, кепке с элементами белого и красного цвета и со значком "Погоня" на рюкзаке. Там не рекомендовали - "по морально-этическим соображениям" и потому, что это "может быть воспринято гражданами как ущемление их законных прав и интересов - и повлечь за собой нарушение общественного порядка", сообщил TUT.BY.

Как белорусы пытаются защитить флаг

Более сотни белорусов обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой запретить бело-красно-белую символику. Генпрокуратура готовит документы, чтобы объявить флаг и другую символику в бело-красных цветах экстремистской. Белорусы создали петицию, в которой просят прекратить преследования за использование бело-красно-белой символики и признать бчб-флаг историко-культурным наследием. Ее подписали более 100 000 человек.