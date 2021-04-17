Сб, 17.04.2021
Мы все абсолютно разные, но мы все одинаково хотим сохранить молодость. Евгения Петрова, предприниматель
Евгения Петрова, предприниматель

Почему отличается время получения второй дозы у экс-президентов, вакцинированных в один и тот же день

Раймонд Вейонис, Гунтис Улманис, Вайра Вике-Флейберга, Андрис Берзиньш. ФОТО: Paula Čurkste, Zane Bitere/LETA.

Вакцинация как высших государственных чиновников, так и жителей центров социальной помощи второй дозой вакцины AstraZeneca была отложена на несколько недель, поскольку более высокая эффективность достигается за счет введения вакцины немного позже, поясняет Министерство здравоохранения, сообщает передача Panorāma.

Это отличается от того, что думают врачи, например, врачи больницы Страдиня сказали бывшему президенту Вайре Вике-Фрейберге, что нет проблем вакцинироваться раньше, и она получила вторую дозу в согласованный срок.

Они были уведомлены об отсрочке вакцинации второй дозой только за два дня до срока вакцинации.

И после второй вакцины бывший президент чувствует себя хорошо.

Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации, объясняет, что с помощью второй вакцины можно добиться большего воздействия ближе к 12 неделе, и тем временем можно вакцинировать большее количество людей в отсутствие вакцин.

Между тем, некоторые семейные врачи в социальных сетях уже успели выразить возмущение действиями специалистов по планированию поставок вакцин, поскольку только в пятницу, 16 апреля, они получили известие о том, что они не получат вторую дозу вакцины AstraZeneca на следующей неделе.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: сюжет передачи Panorāma на латышском языке

Видео: сюжет передачи Panorāma на латышском языке

НАВЕРХ
Back