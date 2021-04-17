Почему отличается время получения второй дозы у экс-президентов, вакцинированных в один и тот же день

Это отличается от того, что думают врачи, например, врачи больницы Страдиня сказали бывшему президенту Вайре Вике-Фрейберге, что нет проблем вакцинироваться раньше, и она получила вторую дозу в согласованный срок.

Они были уведомлены об отсрочке вакцинации второй дозой только за два дня до срока вакцинации.

И после второй вакцины бывший президент чувствует себя хорошо.

Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации, объясняет, что с помощью второй вакцины можно добиться большего воздействия ближе к 12 неделе, и тем временем можно вакцинировать большее количество людей в отсутствие вакцин.

Между тем, некоторые семейные врачи в социальных сетях уже успели выразить возмущение действиями специалистов по планированию поставок вакцин, поскольку только в пятницу, 16 апреля, они получили известие о том, что они не получат вторую дозу вакцины AstraZeneca на следующей неделе.

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Видео: сюжет передачи Panorāma на латышском языке