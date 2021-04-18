Вс, 18.04.2021
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Ян Гамачек, глава МВД Чехии

Латвийская платформа для инвестиций оставила тысячи иностранных инвесторов без денег. Что случилось?

Иллюстративое фото. ФОТО: Pexels

Закрытие нескольких инвестиционных интернет-платформ в странах Балтии год назад продолжает бросать мрачную тень на индустрию новых финансовых технологий. По данным программы De Facto на LTV, латвийская платформа Grupeer до сих пор не выполнила свои обязательства перед тысячами иностранных инвесторов.

Grupeer была основана как место встречи инвесторов и кредитных компаний. Платформа помогала привлекать деньги инвесторов, которые в дальнейшем были предоставлены кредиторами от партнеров Grupeer. Таким образом, тысячи иностранных инвесторов вкладывали средства в различные потребительские кредиты и проекты в сфере недвижимости через Grupeer. Взамен они получали очень щедрые проценты. До марта прошлого года.

"Кнопка вывода средств перестала работать", - вспоминает Педро Перейра, докторант из Португалии. Сначала он не понимал, почему не может получить то, что заработал, но примерно в то же время в Интернете уже появились предупреждения блогеров о Grupeer.

"В платформу были вложены определенные инвестиции, которых, по мнению кредиторов, вообще не существовало, или кредиторы не давали Grupeer права собирать для них деньги. Становилось все более очевидным, что что-то не так",

- вспоминает Перейра.

Он говорит, что в течение многих лет жил экономно - не ходил развлекаться, не путешествовал, потому что большую часть своей стипендии инвестировал. В начале прошлого года более половины его денег находилось именно в Grupeer.

Перейра вложил в платформу 30 тысяч евро. Ему нужно было вернуть 33 тысячи, но ему удалось вывести менее тысячи, когда Grupeer прекратил выплату.

В мае прошлого года основательница Grupeer Алла Кисика обратилась к инвесторам с видеообращением. Она извинилась за ошибки: "Наша бизнес-модель была рассчитана на быстрый рост. Мы не были готовы к такой ситуации".

Причина, по которой Кисика не вернула средства инвесторам, была связана как с Covid-19, так и с неопределенностью в отрасли после банкротства двух эстонских платформ, а также с усилением проверок отмывания денег в банках и замороженных счетов. Она пообещала, что Grupeer сосредоточится на урегулировании долгов. Но тысячи инвесторов так и не увидели денег.

В своих письменных ответах Кисика повторяет приведенные выше объяснения проблем платформы. "Мы оказались в абсурдной ситуации - некоторые заемщики готовы вернуть деньги кредиторам, но из-за отсутствия банковских счетов и приостановленной экономической деятельности СГД мы не можем принимать и производить платежи, некоторые заемщики находятся в затруднительном положении и не могут выполнять обязательства, в то время как другие воспользовались ситуацией и отказались выполнять обязательства перед кредиторами", - написала она.

Однако адвокат Лаздиньш, представляющий интересы инвесторов, считает объяснения Grupeer, скорее, предлогом для невозврата денег, так как прошло больше года, а реальных решений так и не было предложено. Напротив, инвесторы столкнулись с ответными мерами. Например, на этой неделе с сайта Grupeer исчезли контракты с инвесторами. Те, кто не сохранил документы, не смогут доказать наличие договоров. Пока неясно, является ли это преднамеренным действием или временной технической неисправностью.

Инвесторы уверены, что вложенные деньги перетекли в компании, связанные с менеджментом Grupeer. Платформа была основана гражданкой Латвии Аллой Кисикой, а членом правления был ее брат Андрейс Кисикс. В свою очередь, две компании, которые дополнительно разделили полученные от инвесторов деньги на кредиты, принадлежат самой Кисике. Это платформа Finsputnik и Primo invest, в которой партнером Кисики является Агнесе Эгле, а членом совета директоров - Харийс Эгле.

Доступные инвесторам проекты контрактов предполагают, что компании, связанные с Grupeer, возможно, перевели более 11 миллионов евро российской компании "Система Капитал". Это не имеет ничего общего с крупным управляющим активами в России с аналогичным названием. Родственников Кисики можно найти среди владельцев "Система Капитал", а дочерняя компания Planeta Cash планировала выйти на российский рынок микрокредитования. Но, как теперь объясняет Grupeer на своем веб-сайте, эти планы не материализовались из-за кризиса Covid-19 и репутационного кризиса Grupeer.

Для возвращения долгов Grupeer привлекла компанию Recollecta, основанную в прошлом году и управляемую юристами юридической фирмы Repšs & Kvēps. Согласно информации Grupeer, первые судебные решения по делам о взыскании должны быть вынесены в начале мая.

Grupeer не отозвала никаких лицензий в Латвии, поэтому ей было разрешено обслуживать только иностранных клиентов, а не резидентов Латвии, как объяснили De Facto в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). В сентябре прошлого года, когда компания уже испытывала финансовые трудности, она сообщила инвесторам, что готовится получить лицензию брокера в Латвии. Однако по запросу FKTK Grupeer была вынуждена отозвать сообщение как вводящее в заблуждение. В регуляторе программе LTV упомянули, что в настоящее время у компании нет разрешений.

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