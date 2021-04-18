Латвийская платформа для инвестиций оставила тысячи иностранных инвесторов без денег. Что случилось?

Grupeer была основана как место встречи инвесторов и кредитных компаний. Платформа помогала привлекать деньги инвесторов, которые в дальнейшем были предоставлены кредиторами от партнеров Grupeer. Таким образом, тысячи иностранных инвесторов вкладывали средства в различные потребительские кредиты и проекты в сфере недвижимости через Grupeer. Взамен они получали очень щедрые проценты. До марта прошлого года.

"Кнопка вывода средств перестала работать", - вспоминает Педро Перейра, докторант из Португалии. Сначала он не понимал, почему не может получить то, что заработал, но примерно в то же время в Интернете уже появились предупреждения блогеров о Grupeer.

"В платформу были вложены определенные инвестиции, которых, по мнению кредиторов, вообще не существовало, или кредиторы не давали Grupeer права собирать для них деньги. Становилось все более очевидным, что что-то не так", 8

- вспоминает Перейра.

Он говорит, что в течение многих лет жил экономно - не ходил развлекаться, не путешествовал, потому что большую часть своей стипендии инвестировал. В начале прошлого года более половины его денег находилось именно в Grupeer.

Перейра вложил в платформу 30 тысяч евро. Ему нужно было вернуть 33 тысячи, но ему удалось вывести менее тысячи, когда Grupeer прекратил выплату.

В мае прошлого года основательница Grupeer Алла Кисика обратилась к инвесторам с видеообращением. Она извинилась за ошибки: "Наша бизнес-модель была рассчитана на быстрый рост. Мы не были готовы к такой ситуации".

Причина, по которой Кисика не вернула средства инвесторам, была связана как с Covid-19, так и с неопределенностью в отрасли после банкротства двух эстонских платформ, а также с усилением проверок отмывания денег в банках и замороженных счетов. Она пообещала, что Grupeer сосредоточится на урегулировании долгов. Но тысячи инвесторов так и не увидели денег.

В своих письменных ответах Кисика повторяет приведенные выше объяснения проблем платформы. "Мы оказались в абсурдной ситуации - некоторые заемщики готовы вернуть деньги кредиторам, но из-за отсутствия банковских счетов и приостановленной экономической деятельности СГД мы не можем принимать и производить платежи, некоторые заемщики находятся в затруднительном положении и не могут выполнять обязательства, в то время как другие воспользовались ситуацией и отказались выполнять обязательства перед кредиторами", - написала она.

Однако адвокат Лаздиньш, представляющий интересы инвесторов, считает объяснения Grupeer, скорее, предлогом для невозврата денег, так как прошло больше года, а реальных решений так и не было предложено. Напротив, инвесторы столкнулись с ответными мерами. Например, на этой неделе с сайта Grupeer исчезли контракты с инвесторами. Те, кто не сохранил документы, не смогут доказать наличие договоров. Пока неясно, является ли это преднамеренным действием или временной технической неисправностью.

Инвесторы уверены, что вложенные деньги перетекли в компании, связанные с менеджментом Grupeer. Платформа была основана гражданкой Латвии Аллой Кисикой, а членом правления был ее брат Андрейс Кисикс. В свою очередь, две компании, которые дополнительно разделили полученные от инвесторов деньги на кредиты, принадлежат самой Кисике. Это платформа Finsputnik и Primo invest, в которой партнером Кисики является Агнесе Эгле, а членом совета директоров - Харийс Эгле.

Доступные инвесторам проекты контрактов предполагают, что компании, связанные с Grupeer, возможно, перевели более 11 миллионов евро российской компании "Система Капитал". Это не имеет ничего общего с крупным управляющим активами в России с аналогичным названием. Родственников Кисики можно найти среди владельцев "Система Капитал", а дочерняя компания Planeta Cash планировала выйти на российский рынок микрокредитования. Но, как теперь объясняет Grupeer на своем веб-сайте, эти планы не материализовались из-за кризиса Covid-19 и репутационного кризиса Grupeer.

Для возвращения долгов Grupeer привлекла компанию Recollecta, основанную в прошлом году и управляемую юристами юридической фирмы Repšs & Kvēps. Согласно информации Grupeer, первые судебные решения по делам о взыскании должны быть вынесены в начале мая.