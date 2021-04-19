Пн, 19.04.2021
Мы попали в аварию! Мы много выпили! А я сидел за рулем. Мы только что купили машину! Тормоза, возможно, не сработали, получился п*ц! Вот результат - машина вдребезги. Мы просто праздновали по дороге Эдмунд, участник автоаварии
Эдмунд, участник автоаварии

За последние сутки подтверждено 202 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 7,5%

Иллюстративное фото ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 202 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 79 лет:

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • один человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек в возрасте от 70 до 79 лет.

 За время пандемии в Латвии умерли 2056 больных Covid-19.

В воскресенье, 18 апреля, тест на Сovid-19 сдали 2683 человека, доля положительных результатов составила 7,5%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 111 536 человек.

Уже более недели 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 продолжает расти. Вчера он увеличился с 378,9 до 383,3 случая на 100 000 жителей. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 7312 человек.

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