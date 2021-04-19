За последние сутки подтверждено 202 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 7,5%

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 79 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет.

За время пандемии в Латвии умерли 2056 больных Covid-19.

В воскресенье, 18 апреля, тест на Сovid-19 сдали 2683 человека, доля положительных результатов составила 7,5%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 111 536 человек.