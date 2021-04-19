За последние сутки подтверждено 202 новых случая Covid-19. Доля положительных тестов - 7,5%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 202 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 202 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 79 лет:
За время пандемии в Латвии умерли 2056 больных Covid-19.
В воскресенье, 18 апреля, тест на Сovid-19 сдали 2683 человека, доля положительных результатов составила 7,5%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 111 536 человек.
Уже более недели 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 продолжает расти. Вчера он увеличился с 378,9 до 383,3 случая на 100 000 жителей. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 7312 человек.