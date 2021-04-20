Глава Минздрава: нужно ввести мораторий на дальнейшее смягчение ограничений

Министр отметил, что в настоящее время 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей вновь превысил границу в 400 случаев. В то же время семидневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения остается неизменным, а ситуация в недельном сравнении в последние дни не ухудшается.

Как сообщалось, вчера в Латвии было выявлено 688 новых случаев Covid-19 и зарегистрировано 15 смертей пациентов с коронавирусом.