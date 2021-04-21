Экономическое развитие ускорится во втором полугодии

Неопределенность, возникшая из-за распространения Covid-19, стала основной причиной, по которой, по сравнению с составленными в июне 2020 года макроэкономическими прогнозами, прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) на 2021 год снижены на 2,2 процентного пункта, потому что в начале года казалось, что Covid-19 начал отступать. Предполагая, что борьба с Covid-19 пройдет успешно, прогнозы роста ВВП на 2022 год на 1,4 процентных пункта выше, чем в июне прошлого года. Прогноз экономического роста на два следующих года близок к потенциальному темпу роста экономики.

Рост экономики в 2021 году будет обеспечиваться как за счет возобновления роста частного потребления в размере 4% после отмены значительной части ограничений во втором полугодии, так и за счет увеличения инвестиций и роста экспорта соответственно на 4,1% и 4,3%, в то время как рост общественного потребления сохранится на прошлогоднем уровне и составит 2,4%. Дальнейшее ускорение экономического роста в 2022 году будет обеспечено как благодаря полному восстановлению частного потребления, так и стремительному росту инвестиций, в том числе за счет значительного увеличения инвестиций из фондов Европейского Союза.

Предполагается, что уровень безработицы, который с небольшим смещением следует за экономической активностью, после весьма умеренного роста в 2020 году в этом году может вырасти еще до 8,3%. В 2022 году, с увеличением количества работающих жителей, безработица вновь сократится до 7,1% от числа экономически активных жителей, свидетельствуют прогнозы Министерства финансов (МФ).

Динамика инфляции в свою очередь выглядит более определенно. Среднюю годовую инфляцию в 2021 году МФ прогнозирует на уровне 1,4%, она вырастет с 0,2% в прошлом году. В 2022 году инфляция также продолжит расти, достигнув 2,0%, и на этом уровне стабилизируется на весь период до 2024 года. Согласно прогнозам Европейской Комиссии и Европейской организации сотрудничества и развития или OECD, более стремительный рост потребительских цен в этом году будет определяться восстановлением роста мировой экономики, в том числе ростом цен на нефть и продовольствие на мировых рынках, в то время как внутренние факторы – повышение оплаты труда и восстановление потребления – продолжат определять рост цен на услуги в Латвии.

Разрабатывая макроэкономические прогнозы, МФ всегда исходит из консервативных предположений, оценивая возможные риски экономического развития, консультируясь с экспертами Международного Валютного фонда, Европейской Комиссии, Банка Латвии и Министерства экономики, чтобы негативное влияние на финансовую стабильность государства не оказывал необоснованный оптимизм.

Однако риски по-прежнему существуют, и преимущественно они связаны с распространением Covid-19 и ходом вакцинации, в том числе с возможными сбоями в поставках вакцин, неупорядоченной логистикой и слабой активностью населения, а также с новыми мутациями вируса. Кроме того, существует риск роста цен в результате стремительного увеличения активности в строительной отрасли, а также риски в связи с более слабым восстановлением предприятий после отмены ограничений из-за Covid-19, в том числе возможными банкротствами и ростом теневой экономики. Все это может привести к отклонениям от предположений базового сценария.