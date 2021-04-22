Начат демонтаж Шкиротавской тюрьмы

Общая площадь подлежащих сносу объектов составляет 15 138,3 кв. м, а общая площадь застройки - 16 131,5 кв. м.

Планируется, что демонтаж тюрьмы займет четыре месяца. Будут снесены административные здания, котельная, склад, общежития, клуб-столовая, баня, автомастерская, штрафной изолятор, цех, гараж, водонапорная башня, насосная станция, артезианские колодцы и другие сооружения. 5

"В основном фасады зданий выполнены из силикатного кирпича. Воздействие влаги вызывает множество трещин и других повреждений конструкций, значительно повреждает кровельное покрытие. Из-за специфики объекта, например, металлических решеток на окнах, в работе задействовано специальное демонтажное оборудование", - рассказал член правления Demontaža Рихард Муйжниекс.

Тюремный комплекс был построен во второй половине 20-го века, а закрылась тюрьма в 2014 году.