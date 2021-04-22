Чт, 22.04.2021
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Начат демонтаж Шкиротавской тюрьмы

Территория Шкиротавской тюрьмы ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Для нужд нового завода фармацевтической компании Grindeks начался демонтаж комплекса зданий Шкиротавской тюрьмы, сообщили агентству LETA в ООО Demontaža.

Общая площадь подлежащих сносу объектов составляет 15 138,3 кв. м, а общая площадь застройки - 16 131,5 кв. м.

Планируется, что демонтаж тюрьмы займет четыре месяца. Будут снесены административные здания, котельная, склад, общежития, клуб-столовая, баня, автомастерская, штрафной изолятор, цех, гараж, водонапорная башня, насосная станция, артезианские колодцы и другие сооружения.

"В основном фасады зданий выполнены из силикатного кирпича. Воздействие влаги вызывает множество трещин и других повреждений конструкций, значительно повреждает кровельное покрытие. Из-за специфики объекта, например, металлических решеток на окнах, в работе задействовано специальное демонтажное оборудование", - рассказал член правления Demontaža Рихард Муйжниекс.

Тюремный комплекс был построен во второй половине 20-го века, а закрылась тюрьма в 2014 году. 

Grindeks планирует начать строительство нового завода в 2022 году.

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