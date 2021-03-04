Grindeks начнет строительство нового завода Риге. Планируется создать более 800 новых рабочих мест

В настоящее время Grindeks приступил к разработке проекта, и в случае его успешного согласования строительство планируется начать в 2022 году.

Размер планируемых инвестиций председатель правления Grindeks Юрис Хмельницскис пока не назвал. Проект предусматривает внедрение автоматизированных и энергоэффективных технических решений, а также установку высокоэффективного оборудования.

В производство будут внедрены фармацевтические формы, которые в настоящее время Grindeks не производит в Латвии: ампулы, флаконы, лиофилизированные флаконы, глазные капли и антибиотики. Ожидается, что новый завод будет производить 200 млн ампул, 60 млн флаконов, 6 млн лиофилизированных флаконов и 2,1 млрд таблеток в год.

Планируется создать 800-1000 новых рабочих мест.