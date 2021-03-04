Чт, 4.03.2021
Мы хотим предотвратить третью волну Covid-19, но в то же время хотим скорее вернуться к нормальной жизни, где вакцинация против Covid-19 является одним из наиболее важных элементов. Однако, пока идет вакцинация, мы все общими силами должны перестроить ограничения Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Grindeks начнет строительство нового завода Риге. Планируется создать более 800 новых рабочих мест

Фармацевтическое предприятие Grindeks ФОТО: Ieva Makare/LETA

Фармацевтическое предприятие Grindeks планирует в следующем году начать строительство нового завода на улице Асотес в Риге, сообщили представители предприятия.

В настоящее время Grindeks приступил к разработке проекта, и в случае его успешного согласования строительство планируется начать в 2022 году.

Размер планируемых инвестиций председатель правления Grindeks Юрис Хмельницскис пока не назвал. Проект предусматривает внедрение автоматизированных и энергоэффективных технических решений, а также установку высокоэффективного оборудования.

В производство будут внедрены фармацевтические формы, которые в настоящее время Grindeks не производит в Латвии: ампулы, флаконы, лиофилизированные флаконы, глазные капли и антибиотики. Ожидается, что новый завод будет производить 200 млн ампул, 60 млн флаконов, 6 млн лиофилизированных флаконов и 2,1 млрд таблеток в год.

Планируется создать 800-1000 новых рабочих мест.

Оборот группы Grindeks в прошлом году, по предварительным данным, составил 187 млн евро, что на 32% больше, чем в 2019 году, а прибыль группы увеличилась на 42% до 19 млн евро.

НАВЕРХ
Back