Кариньш: правительство готово ввести более строгие ограничения, но все зависит от общества

Комментируя рост заболеваемости Covid-19, премьер отметил, что вместе с эпидемиологами он продолжает ежедневно следить за всеми показателями. Кариньш указал, что на следующей неделе будет три недели с тех пор, как правительство пересматривало ограничения и соизмеряло их с эпидемиологической ситуацией в стране, и это регулярный интервал для их пересмотра.

Премьер указал, что правительство предусмотрело обстоятельства, при которых снова будет двигаться к введению более строгих ограничений, однако это зависит от нескольких факторов. По словам Кариньша, большое значение в показателях заболеваемости играет процентуальный прирост за короткий период времени.

Говоря о вчерашних данных, премьер отметил, что в двухнедельном разрезе наблюдается небольшой прирост заболеваемости Covid-19, в свою очередь в месячном и семидневном разрезе наблюдается стагнация. Кариньш допускает, что прирост, возможно, не связан тесно с наличием ограничений или изменениями в них, скорее всего - это эффект Пасхи, когда достаточно большое число жителей не соблюдали уже имеющиеся ограничения и ходили в гости вопреки всем правилам.

"Всем важно помнить, что пандемия не исчезла. Нам нужно смотреть, как выйти из этого кризиса, а не на то, как снова ввести более строгие ограничения. К сожалению, это полностью зависит от совместных действий общества, и правительство тщательно будет следить за этим", 1

- отметил Кариньш.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 578 новых случаев Covid-19.

Скончались девять человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет. За время пандемии в Латвии умерло 2088 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного упал - он составил 400,7 по сравнению с 409,2 случая на 100 000 жителей в среду.