airBaltic построит в аэропорту "Рига" крупнейший центр обработки грузов в Балтии

"В течение многих лет airBaltic Cargo обеспечивала значительные объемы отправки почты и грузов в Латвию и из нее, используя существующий ангар. Теперь этот ангар будет снесен, чтобы освободить место для железнодорожной магистрали Rail Baltica. Новый Baltic Cargo Hub позволит предприятию обрабатывать более 30 000 тонн грузов ежегодно", - заявил исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

airBaltic выиграла объявленный в ноябре 2020 года аэропортом Рига конкурс на аренду земли и строительство мультимодального логистического центра. Планируемая площадь Baltic Cargo Hub составит 6000 кв. м.

Строительство планируется начать в конце 2022 года и завершить к началу 2024 года. Проект получит банковское финансирование, а руководить им будет дочернее предприятие airBaltic SIA Baltijas Kravu centrs, которое выполняет функции по обработке грузов.