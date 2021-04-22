Чт, 22.04.2021
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airBaltic построит в аэропорту "Рига" крупнейший центр обработки грузов в Балтии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийская национальная  авиакомпания airBaltic и аэропорт "Рига" подписали договор о резервировании земли для строительства нового грузового ангара Baltic Cargo Hub, который станет крупнейшим центром обработки грузов в странах Балтии, сообщили агентству LЕТА в авиакомпании.

"В течение многих лет airBaltic Cargo обеспечивала значительные объемы отправки почты и грузов в Латвию и из нее, используя существующий ангар. Теперь этот ангар будет снесен, чтобы освободить место для железнодорожной магистрали Rail Baltica. Новый Baltic Cargo Hub позволит предприятию обрабатывать более 30 000 тонн грузов ежегодно", - заявил исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

airBaltic выиграла объявленный в ноябре 2020 года аэропортом Рига конкурс на аренду земли и строительство мультимодального логистического центра. Планируемая площадь Baltic Cargo Hub составит 6000 кв. м. 

Строительство планируется начать в конце 2022 года и завершить к началу 2024 года. Проект получит банковское финансирование, а руководить им будет дочернее предприятие airBaltic SIA Baltijas Kravu centrs, которое выполняет функции по обработке грузов.

Авиакомпания сообщила, что инвестиции в проект составят около 6 млн евро. 

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