За один день в Индии выявлено 314 000 новых случаев коронавируса

В результате общее число инфицированных в стране с 1,4 миллиарда человек выросло до 15,9 миллиона, что уступает только США. По данным Министерства здравоохранения Индии, за последние 24 часа от Covid-19 умерли 2104 человека, в результате чего общее число жертв достигло 184 657 человек.

Большое количество больниц сообщают об острой нехватке коек и лекарств, а доступный им кислород достиг опасно низкого уровня.

Верховный суд Дели в среду постановил перенаправить кислород с заводов в больницы для спасения жизней. "Умоляйте, одалживайте или воруйте, это национальная чрезвычайная ситуация", - сказали судьи.

Министерство здравоохранения объявило, что из 7500 тонн кислорода, производимого в стране в день, 6600 тонн было направлено на использование в больницах.

Министерство также сообщило, что в столице 75 железнодорожных вагонов были переоборудованы в больницы, что обеспечило дополнительные 1200 коек для пациентов с Covid-19.