Строители: в 2021 году немного вырастут объемы закупок, а также средняя зарплата в отрасли

"Данные Бюро по надзору за закупками свидетельствуют, что в 2020 году количество публичных закупок в строительстве было немного больше, чем в 2019 году, в основном это были мелкие закупки до 170 000 евро, что позволяет предположить, что государственный заказ в строительстве может увеличиться. Но нужно принимать во внимание, что в закупках по-прежнему преобладает самая низкая цена и общая стоимость контрактов не увеличивается. Также необходимо учитывать высокую конкуренцию за средние и крупные закупки, что может привести к демпингу цен на отдельные строительные предложения", - пояснил Микельсонс.