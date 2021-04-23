Строители: в 2021 году немного вырастут объемы закупок, а также средняя зарплата в отрасли

По прогнозам LBP, в 2021 году немного вырастут объемы публичных закупок, а также средняя заработная плата в отрасли.
"Данные Бюро по надзору за закупками свидетельствуют, что в 2020 году количество публичных закупок в строительстве было немного больше, чем в 2019 году, в основном это были мелкие закупки до 170 000 евро, что позволяет предположить, что государственный заказ в строительстве может увеличиться. Но нужно принимать во внимание, что в закупках по-прежнему преобладает самая низкая цена и общая стоимость контрактов не увеличивается. Также необходимо учитывать высокую конкуренцию за средние и крупные закупки, что может привести к демпингу цен на отдельные строительные предложения", - пояснил Микельсонс.
Он добавил, что общей задачей для заказчиков и поставщиков в сфере строительства в этом году будет согласование охвата, определений и методов измерения "зеленого строительства", поскольку фонды Европейского союза на 2021-2027 годы предусматривают, что государственные инвестиции должны быть "зелеными" - энергоэффективными, климатически нейтральными, с минимальным воздействием на окружающую среду за счет использования экологически чистых строительных материалов.
По данным Центрального статистического управления, объем строительной продукции в Латвии в прошлом году в сравнительных ценах по календарно скорректированным данным по сравнению с 2019 годом увеличился на 2,7% и в фактических ценах составил 2,42 млрд евро.