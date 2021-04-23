Рядом с еще одним торговым центром начинает работу "площадь уличной торговли"

В ближайшие две недели она будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям - 23, 24 и 25 апреля, а также 30 апреля и 1-2 мая. В зависимости от дальнейших указаний Кабинета министров площадь уличной торговли может продолжить свою работу и впоследствии.

Посетители площади уличной торговли смогут примерить и приобрести одежду, обувь и аксессуары для спорта и отдыха.

Одновременно посетителям будет предложено приобрести косметику и парфюмерию любимых брендов.

Женскую, мужскую и детскую одежду и обувь для спорта и отдыха будут продавать Nike, Sportland и Sportsdirect, в свою очередь, торговлю косметическими средствами и парфюмерией из ассортимента всемирно известных брендов предложит магазин Douglas. Заботясь о более широком ассортименте детских товаров, торговлю весенней и летней обувью также обеспечит специализированный магазин детской обуви Milani.

"Если в ближайшие две недели установленные в государстве ограничения торговли не изменятся, мы рассмотрим возможность обеспечивать такой вид торговли и в дальнейшем", – подчеркивает руководитель торгово-развлекательного центра Akropole Зане Кактиня.

Торгово-развлекательный центр Akropole предпринимает все необходимые меры для того, чтобы шопинг был безопасным и удобным. Посетителям необходимо учитывать, что на территории площади уличной торговли Akropole нужно носить маски для лица. В целях регулирования потока посетителей вход и выход будут отделены друг от друга, чтобы свести к минимуму риски скопления людей. В то же время на площади уличной торговли установлено устройство для дезинфекции рук, а за соблюдением эпидемиологических требований будут следить работники охраны. Территория охраняется, работает видеонаблюдение.