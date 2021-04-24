Детектор лжи, который лжет: как стереотипы приводят к осуждению невиновных

В исследованиях оценивались 102 возможных невербальных сигнала (не зависящих от того, какие при этом слова произносились), таких как отведенные в сторону глаза, помаргивание, повышение голоса, пожимание плечами, изменение позы, движения головы, рук и ног.

Ни один из этих "сигналов" надежно не сигнализировал о том, что человек лжет.

Впрочем, было несколько, которые при желании можно было связать с произносимой ложью - например, расширяющиеся зрачки и легкое повышение тона голоса, не улавливаемое человеческим ухом.

Распознать лжеца очень непросто ФОТО: Getty Images

Три года спустя ДеПауло и психолог Чарльз Бонд из Техасского христианского университета сделали обзор исследований с участием 24 483 наблюдателей, оценивавших правдивость 6 651 случая общения 4 435 человек.

Оказалось, что и эксперты из правоохранительных органов, и студенты-волонтеры были в состоянии отделить ложь от правды лишь в 54% случаев (чуть более половины). То есть это почти не отличалось от результата, который можно получить "методом тыка".

В ходе экспериментов с отдельными людьми точность колебалась от 31 до 73%, и чем меньше был масштаб исследования, тем шире разброс и выше влияние чистого везения.

Как говорит психолог и аналитик данных прикладного характера Тимоти Люк из Гетеборгского университета (Швеция), "если мы до сих пор не нашли примеров точности на основе широких исследований, то это, вероятно, потому, что их не существует".

Житейская мудрость вроде бы подсказывает, что опознать лжеца можно по тому, как он разговаривает и как двигается.

Но когда ученые попытались найти подтверждение этому, они обнаружили, что на самом деле очень мало из рассматриваемых сигналов имеют связь с ложью или правдой в словах. Даже те несколько из них, которые были вроде бы статистически значимы, не дотягивали до уровня надежных показателей.

Полицейские эксперты, однако, часто выдвигают контраргумент: те эксперименты были далеки от реальных условий. В конце концов, говорят они, перед волонтерами (чаще всего студентами), получившими задачу лгать или говорить правду в научных лабораториях, не открывается угрожающая перспектива последствий, которую видят во время допроса подозреваемые в настоящем преступлении.

Реальные условия? Результаты ничем не лучше

Когда 20 лет назад Саманта Манн, психолог из Портсмутского университета (Великобритания), исследовала случаи обмана, она подумала, что полицейские эксперты кое в чем правы.

Чтобы разобраться в вопросе, она и ее коллега Алдерт Врей сначала просмотрели много часов видеозаписей допросов осужденного серийного убийцы и выбрали оттуда три момента, когда он лгал, и еще три, когда говорил правду.