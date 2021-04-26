В Рижском заливе построят первый морской ветряной парк в странах Балтии

Как сообщила пресс-служба Eesti Energia, в сентябре прошлого года Латвия и Эстония подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместного морского ветряного парка.

Как отмечает Eesti Energia, реализация потенциала морской ветроэнергетики - единственная реальная возможность для крупномасштабного производства чистой энергии в течение следующих 10 лет. Опыт Orsted в разработке и строительстве морских ветряных парков по всему миру и сильные позиции Eesti Energia в регионе создают хорошую предпосылку для реализации планов стран Балтии по сокращению выбросов оксида углерода.

В рамках меморандума о взаимопонимании Eesti Energia и Оrsted хотят создать совместное предприятие для развития морской ветроэнергетики в странах Балтии.

Сотрудничество включает в себя и существующий проект парка в эстонской части Рижского залива, и поданную Оrsted заявку на проведение в Латвии исследований в водах в районе застройки рядом с ветряным парком Рижского залива для разработки совместно с Eesti Energia трансграничного гибридного решения.

"Когда будет создана соответствующая правовая база, морской ветер сможет обеспечить Эстонии и Латвии большой объем зеленой энергии еще до 2030 года.

Размер морских ветропарков делает их идеальными для трансграничных гибридных решений, поэтому мы приветствуем инициативу правительств Эстонии и Латвии по созданию предпосылок для крупномасштабного производства возобновляемой энергии в регионе. Регион Балтийского моря становится центром строительства морских ветропарков, что вносит значительный вклад в декарбонизацию региона и косвенно - европейской экономики в целом. Потребление электроэнергии в странах Балтии можно в значительной степени покрыть за счет энергии морского ветра, и мы хотим сотрудничать с Eesti Energia, чтобы реализовать этот потенциал", - отметил региональный руководитель "Оrsted" в континентальной Европе Расмус Эррбое.

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, компания намерена постепенно полностью перейти на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

"Наша компания по производству возобновляемой энергии Enefit Green уже является лидером в области наземной ветряной энергии в регионе, а морской ветропарк предлагает отличные возможности для дальнейшего увеличения объемов возобновляемой энергии. Мы занимались подготовкой морского ветропарка в Рижском заливе уже более десяти лет. Была проделана большая предварительная работа, и это даст сотрудничеству хорошие стартовые позиции для достижения амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии, установленных на 2030 год в Эстонии и странах Балтии в целом. Вместе с компанией Оrsted, ведущим мировым разработчиком морских ветропарков, в этом десятилетии мы сделали еще один шаг на пути к местному производству энергии ветра", - сказал он.

"Мы хотим развивать морскую ветроэнергетику экологически безопасным способом, вовлекая местные сообщества, чтобы они могли получить пользу от ветропарка.

Строительство морских ветропарков, таких как проект в Рижском залива или в северо-западной Эстонии (Хийумаа), может создать предпосылки для появления новой отрасли с высококвалифицированными долгосрочными рабочими местами в области энергетики, транспорта и логистики. Во время строительства морского ветропарка такого размера будут созданы тысячи рабочих мест как в Эстонии, так и в Латвии", - добавил Суттер.

Вскоре странам Балтии предстоит десинхронизация с российскими электросетями.

Морская ветроэнергетика является наиболее целесообразным вариантом для крупномасштабного производства возобновляемой энергии, чтобы в будущем обеспечить надежность поставок электроэнергии в Эстонии и Латвии.

В дополнение к сотрудничеству между правительствами Эстонии и Латвии по строительству морских ветропарков стратегия ЕС по морской возобновляемой энергии предусматривает увеличение мощностей морской ветроэнергетики в Европе с нынешних 12 ГВт до не менее 60 ГВт к 2030 году и 300 ГВт к 2050 году. В прошлом году премьер-министры стран, граничащих с Балтийским морем, подписали совместную декларацию в поддержку строительства морских ветропарков.

Компания Оrsted разрабатывает и строит морские и наземные ветропарки, солнечные парки, установки для хранения энергии и биоэнергетические станции, является их оператором, а также снабжает своих клиентов энергетическими продуктами.

Согласно рейтингу Corporate Knights, Оrsted является самой устойчивой энергетической компанией в мире. В компании, штаб-квартира которой находится в Дании, работает 6 179 человек.

Акции Оrsted котируются на Копенгагенской фондовой бирже Nasdaq. В 2020 году доход концерна составил 52,6 млрд датских крон (7,1 млрд евро).