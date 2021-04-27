Со временем для вакцинированных от Covid-19 могут быть введены преимущества. Какие?

Как сообщили в Минздраве, дополнительные преимущества для привитых могут быть введены после того, как вакцины в Латвии будут доступны любому желающему, будет привита достаточно большая часть населения, особенно группы риска, в стране будет безопасная эпидемиологическая ситуация и возможность проверки факта вакцинации.

Планируется, что преимущества для полностью вакцинированных людей будут вводиться поэтапно. На первом этапе для отдельных групп вакцинированных может быть отменена необходимость проводить обязательный скрининг на рабочем месте, соблюдать домашний карантин, могут быть ослаблены меры безопасности в центрах социального ухода.

На втором этапе прошедшим полный курс вакцинации планируется разрешить

собираться на спортивных и культурных мероприятиях, в том числе в помещениях, посещать заведения общепита, спортивные клубы и развлекательные заведения, в определенных ситуациях не пользоваться масками и другими средствами индивидуальной защиты. 17

Дополнительно для мотивации людей прививаться планируются различные мероприятия с привлечением предприятий, самоуправлений и общественных организаций.