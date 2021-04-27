В мае правительство может прекратить предоставление поддержки 54 отраслям

С 6 апреля в Латвии отменен режим чрезвычайной ситуации, поэтому ряд отраслей, деятельность которых была приостановлена на время режима ЧС, могут ее возобновить.

В связи с этим Министерство экономики рекомендует правительству пересмотреть предоставление поддержки 54 отраслям. 8

С мая предлагается прекратить поддержку по предоставлению оборотных средств предприятиям, занимающимся разработкой грунтовых и песчаных карьеров, добычей торфа, производством и торговлей электроэнергией, водоснабжением, сбором отходов, канализационными работами, строительством жилых и нежилых зданий, строительством дорожных магистралей, железных дорог, систем водоснабжения, электроснабжения и телекоммуникаций, строительством гидротехнических объектов, а также сносом зданий, подготовкой строительных площадок, исследовательским бурением, установкой электроинсталляций, отопительного оборудования и систем кондиционирования.

Кроме того, для получения господдержки, возможно, больше не смогут квалифицироваться предприятия, занимающиеся столярными работами, отделкой стен и полов, работами по покраске и остеклению, кровельными работами, предоставляющие услуги кабельной и беспроводной телекоммуникации, занимающиеся программированием, управлением работой компьютерного оборудования, консультированием по вопросам использования компьютеров.

Прекратить предоставлять господдержку в виде оборотных средств предлагается также предприятиям, занимающимся обработкой и хранением данных, содержанием интернет-порталов, вопросами занятости, обеспечением человеческих ресурсов, созданием и поддержкой ландшафта, комбинированными офисными административными услугами, а также копированием, подготовкой документов и другой специализированной офисной вспомогательной деятельностью.

С мая поддержку, возможно, перестанут получать информационные колл-центры, предприятия, занимающиеся ремонтом компьютеров и периферийного оборудования, ремонтом устройств связи, бытовых электронных приборов, домашней утвари, обуви и изделий из кожи, а также часов и ювелирных изделий.