Более чем за 12 миллионов евро отремонтирован Вентспилсский Северный пирс

По ее словам, в результате этого свободный порт, ранее перестроивший Южный пирс за 2,4 миллиона евро, завершил процесс восстановления "морских ворот" или отреставрировал оба пирса.

Иевиня объяснила, что

Северный пирс - одно из самых стратегически важных гидротехнических сооружений порта. Причал представляет собой сооружение длиной 1,5 километра, протянувшееся от материка до моря и защищающее порт от волн, льда и песка.

В отличие от Южного пирса, у Северного пирса также есть промышленная функция, так как он оборудован важными коммуникациями для погрузки судов.

Длина северного пирса составляет 1522 метра, большая часть сооружения находится под водой.

ФОТО: пресс-фото

В ходе ремонта было изготовлено и смонтировано 220 единиц тяжелых бетонных блоков массой 45 тонн, 885 единиц тяжелых бетонных блоков массой 13 тонн, 2150 единиц пятитонных тяжелых четырехножных конструкций. Для производства этих бетонных блоков было использовано около 16 300 кубометров бетона.

Также в причал вмонтировано около 6500 кубометров камней диаметром 0,25-0,75 метра, демонтировано около 330 тонн старых технологических трубопроводов, построена новая стальная защитная стена из свай длиной около 230 метров.

На монолитное тело пирса (заполнение пустот) ушло около 3530 кубометров бетона. Для ремонта существующей волновой стены с акватории порта использован бетон в количестве около 640 кубометров и девять тонн стальной арматуры. Во время строительных работ было извлечено, рассортировано и возвращено около 12 000 кубометров каменного материала.

В рамках работ по переброске существующих систем электроснабжения, управления и автоматики было демонтировано и восстановлено примерно столько же кабелей электропитания различного типа почти 19 км и восстановлено почти столько же, а также почти 54 км различных типов управления и автоматики. кабели были демонтированы и примерно столько же восстановлено.

ФОТО: ventspils.lv