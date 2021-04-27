На майские праздники будет доступно более 10 000 вакцин в 16 центрах по всей Латвии

Чтобы использовать возможность вакцинации в крупных центрах, вы должны заранее зарегистрироваться на сайте manavakcina.lv, и жители, которые входят в открытые приоритетные группы и ответственные министерства или учреждения, уже представили информацию о приоритетной группе, уже имеют возможность выбрать ближайшее место и время вакцинации. В эти выходные люди приглашаются на вакцинацию в крупных центрах вакцинации после предварительной регистрации на сайте manavakcina.lv:

Пожилые люди 60+

Люди с хроническими заболеваниями

Лица, проживающие в одном домохозяйстве с тяжелобольными детьми / детьми с подавленным иммунитетом;

Ухаживающие за тяжелобольными;

Сотрудники учебных заведений;

Сотрудники оперативных служб / сотрудники, испольняющие критически-важные функции для непрерывности государственной деятельности, в том числе сотрудники пенитенциарных учреждений, если работодатель уже предоставил информацию о человеке в единой сети вакцинации ViVaT.

Граждане могут удостовериться в своей принадлежности к приоритетной группе, открыв веб-сайт manavakcina.lv, на котором система собрала данные из базы данных PMLP, регистров заболеваний, списков компенсируемых лекарств, а также списки профессий, представленные отраслевыми министерствами.

Всего на сайте manavakcina.lv представлено более 10 000 возможностей пройти вакцинацию во время длинных майских праздников (с 1 по 4 мая). Вакцинация будет проводиться вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna. Жителям, которые ранее подавали заявку на вакцинацию по телефону 8989 для удобства, предлагается позвонить по бесплатному информационному телефону для вакцинации 8989, чтобы выбрать конкретное место и время вакцинации с помощью операторов.

Если приоритетная группа открыта и выбранное время вакцинации подтверждено, то никаких дополнительных документов или справок при посещении места вакцинации не требуется. 3

Чтобы зарегистрироваться на вакцинацию в крупном центре:

Откройте сайт manavakcina.lv (и заполните заявку на вакцину, если она еще не заполнена); Если приоритетная группа населения открыта, то необходимо выбрать место вакцинации - один из масштабных центров вакцинации, который откроется в эти выходные, обозначив желаемый временной интервал. Дождитесь подтверждения системы (sms / электронная почта); Прививка должна быть проведена в выбранном месте и в утвержденное время.