За прошедшие сутки выявлено 967 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 5,2%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

два человека в возрасте 50-59 лет;

один человек в возрасте 60-69;

два человека в возрасте 70-79;

два человека в возрасте 80-89 лет;

один человек в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2118 больных Covid-19.

Во вторник тест на Сovid-19 сдал 18 698 человек, доля положительных результатов составила 5,2%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 117 099 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 419,9 случая. За последние две недели инфекция выявлена у 8011 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 68 пациентов с Covid-19, общее число больных коронавирусом в стационарах уменьшилось с 723 до 693 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 23

Из больниц вчера были выписаны 86 переболевших Covid-19 пациентов.