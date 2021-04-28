Ср, 28.04.2021
Подростки совсем с ума сошли, кто знает, где они взяли машину, украли ее у отца или где Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин
Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин

За прошедшие сутки выявлено 967 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 5,2%
В больницах 613 пациентов: 11,5% - в тяжелом состоянии

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 967 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

  • два человека в возрасте 50-59 лет;
  • один человек в возрасте 60-69;
  • два человека в возрасте 70-79;
  • два человека в возрасте 80-89 лет;
  • один человек в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2118 больных Covid-19.

Во вторник тест на Сovid-19 сдал 18 698 человек, доля положительных результатов составила 5,2%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 117 099 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 419,9 случая. За последние две недели инфекция выявлена у 8011 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 68 пациентов с Covid-19, общее число больных коронавирусом в стационарах уменьшилось с 723 до 693 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из больниц вчера были выписаны 86 переболевших Covid-19 пациентов.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 613 человек в среднетяжелом состоянии, 80 - в тяжелом, что составляет 11,5% всех госпитализированных.

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