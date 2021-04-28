Кариньш: правительство не рассматривает введение локдауна на майские праздники

Массовая вакцинация в Латвии начнется 3 мая, когда вакцины от Covid-19 станут доступны каждому. По словам Кариньша, в период крупных поставок вакцин основная задача будет заключаться в том, чтобы использовать как можно больше доз вакцин и не создавать запасов.

Как подчеркнул премьер-министр, для снятия различных ограничений необходимо как можно скорее прививать население Латвии.

Он заверил также, что введение локдауна на майские праздники правительство не рассматривает.

По словам премьера, нужно продолжать разъяснение людям преимуществ вакцинации, в том числе на иностранных языках.

"Мне непонятно, почему в чрезвычайных обстоятельствах мы тонем в ужасной бюрократии", - заявил Кариньш, комментируя трудности с распространением информации о вакцинации на русском языке.