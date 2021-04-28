Кариньш: правительство не рассматривает введение локдауна на майские праздники
В мае в Латвии от Covid-19 нужно прививать от 100 000 до 150 000 человек в неделю, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью TV3.
В мае в Латвии от Covid-19 нужно прививать от 100 000 до 150 000 человек в неделю, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью TV3.
Массовая вакцинация в Латвии начнется 3 мая, когда вакцины от Covid-19 станут доступны каждому. По словам Кариньша, в период крупных поставок вакцин основная задача будет заключаться в том, чтобы использовать как можно больше доз вакцин и не создавать запасов.
Как подчеркнул премьер-министр, для снятия различных ограничений необходимо как можно скорее прививать население Латвии.
По словам премьера, нужно продолжать разъяснение людям преимуществ вакцинации, в том числе на иностранных языках.
Говоря о приостановке государственной поддержки в ряде отраслей, премьер заверил, что поддержка продолжится там, где есть еще серьезные ограничения.