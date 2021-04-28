Лидеры по числу новых случаев Covid-19 - Рига, Ропажский край и Елгава

В Риге за сутки зарегистрировано 284 новых случая, а всего за 14 дней число заболевших в столице достигло 2642 человек.

В Ропажском крае констатировано 46 новых случаев и 73 в целом за две недели.

В Елгаве - 36 новых случаев и 383 за 14 дней.

В Даугавпилсе, Огрском и Талсинском краях за прошедшие сутки было зарегистрировано 26 новых зараженных, в Кекавском крае - 20, в Елгавском и Саласпилсском краях - по 19, в Добельском крае - 18. В ряде других самоуправлений за сутки зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 2642 человека, в Елгаве - 383, в Даугавпилсе - 278, в Лиепае - 207, в Огрском крае - 199, в Резекне и Тукумском крае - по 160, в Резекненском крае - 144, в Юрмале - 143, а в Саласпилсском крае - 132 жителя. В то же время в Мазсалацком, Наукшенском, Руцавском, Вайньодском и Вараклянском краях за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19.

В целом по Латвии кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 419,9 случаев на 100 000 жителей.

В 52 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки зараженных 189 человек были в возрасте от 30 до 39 лет, 175 - в возрасте от 40 до 49 лет, 156 - в возрасте от 50 до 59 лет, в других возрастных категориях зараженных меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 967 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2118 больных Covid-19.

Во вторник тест на Сovid-19 сдал 18 698 человек, доля положительных результатов составила 5,2%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 117 099 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 419,9 случая. За последние две недели инфекция выявлена у 8011 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 68 пациентов с Covid-19, общее число больных коронавирусом в стационарах уменьшилось с 723 до 693 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из больниц вчера были выписаны 86 переболевших Covid-19 пациентов.