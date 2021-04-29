Вспышка Covid-19 зарегистрирована в Центре размещения ищущих убежище в Муцениеки

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков рассказал, что, проводя эпидемиологическое расследование, случаи заболевания в Центре размещения беженцев в Муцениеки. Эпидемиологическое расследование продолжается.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс сказал, что, не считая вспышки в Муцениеки, география распространения Covid-19 очень широка и число "безопасных регионов" снижается.

В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) агентство LETA выяснило, что в Центре размещения беженцев в Муцениеки с прошлого четверга введен карантин. В целом заражение Covid-19 констатировано у десяти ищущих убежища и двух работников. Трое заболевших жильцов центра в состоянии средней тяжести помещены в больницу, а остальные семь лечатся на месте в центре.

В данный момент неизвестно, где они заразились Covid-19.

Всего в центре находятся 65 беженцев.