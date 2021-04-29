Отменен ряд ограничений на обучение вождению мопеда и мотоцикла

Ранее Кабинет министров определил ряд требований, которые необходимо соблюдать при практическом обучении вождению для получения водительских прав категорий AM, A1, A2 и A.

Сейм принял решение отменить установленное правительством условие, что очное обучение может проводиться только индивидуально, при обеспечении контакта между преподавателем и обучающимся посредством электронных средств связи.

Также отменено условие, что после каждого индивидуального занятия должен соблюдаться 15-минутный перерыв, а также должна проводиться дезинфекция поверхностей мотоцикла и электронных средств связи.