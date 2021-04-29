Латвия получила 64 800 доз вакцины AstraZeneca. Для кого они предназначены?
Латвия получила 64 800 доз вакцины AstraZeneca, сообщила агентству LЕТА представитель проекта вакцинации Агнесе Стразда.
Латвия получила 64 800 доз вакцины AstraZeneca, сообщила агентству LЕТА представитель проекта вакцинации Агнесе Стразда.
Полученные вакцины будут использованы для введения вторых доз тем людям из приоритетных групп, которые получили первые дозы этой вакцины ранее.
Для вакцинации жителей Латвии использована уже 136 401 доза вакцины AstraZeneca.