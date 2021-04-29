Чт, 29.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Латвия получила 64 800 доз вакцины AstraZeneca. Для кого они предназначены?

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Латвия получила 64 800 доз вакцины AstraZeneca, сообщила агентству LЕТА представитель проекта вакцинации Агнесе Стразда.

Полученные вакцины будут использованы для введения вторых доз тем людям из приоритетных групп, которые получили первые дозы этой вакцины ранее.

Для вакцинации жителей Латвии использована уже 136 401 доза вакцины AstraZeneca.

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