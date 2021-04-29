Будет сужен круг предпринимателей, которые могут претендовать на господдержку

Министерство отметило, что с 6 апреля в Латвии отменено чрезвычайное положение, поэтому ряд отраслей, деятельность которых была приостановлена на время чрезвычайного положения, могут ее возобновить. В связи с этим Минэкономики подало на рассмотрение правительства поправки к правилам о поддержке затронутых кризисом "Covid-19" предприятий, предложив прекратить господдержку по обеспечению оборотных средств для 54 отраслей.

Министерство подчеркнуло, что предприятия этих отраслей до середины июня смогут подавать заявки о получении поддержки за май этого года.

Согласно решению правительства, май станет последним месяцем, когда поддержка в виде оборотных средств будет предоставляться предприятиям, занимающимся разработкой грунтовых и песчаных карьеров, добычей торфа, производством и торговлей электроэнергией, водоснабжением, сбором отходов, канализационными работами, строительством жилых и нежилых зданий, строительством дорожных магистралей, железных дорог, систем водоснабжения, электроснабжения и телекоммуникаций, строительством гидротехнических объектов, а также сносом зданий, подготовкой строительных площадок, исследовательским бурением, установкой электроинсталляций, отопительного оборудования и систем кондиционирования.

Кроме того, для получения господдержки больше не смогут квалифицироваться предприятия, занимающиеся столярными работами, отделкой стен и полов, работами по покраске и остеклению, кровельными работами, предоставляющие услуги кабельной и беспроводной телекоммуникации, занимающиеся программированием, управлением работой компьютерного оборудования, консультированием по вопросам использования компьютеров.

Господдержка в виде оборотных средств больше не будет предоставляться также предприятиям, занимающимся обработкой и хранением данных, содержанием интернет-порталов, вопросами занятости, обеспечением человеческих ресурсов, созданием и поддержкой ландшафта, комбинированными офисными административными услугами, а также копированием, подготовкой документов и другой специализированной офисной вспомогательной деятельностью.

Поддержку в виде оборотных средств перестанут получать информационные колл-центры, предприятия, занимающиеся ремонтом компьютеров и периферийного оборудования, ремонтом устройств связи, бытовых электронных приборов, домашней утвари, обуви и изделий из кожи, а также часов и ювелирных изделий.