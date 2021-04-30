Исследование: люди устали от пандемии и чувствуют себя все свободнее

Данные исследования показывают, что почти половину жителей Латвии - 43% - по-прежнему тревожит ситуация с Covid-19. Однако весной этого года жители ощущают меньшую тревогу, чем в начале пандемии. В марте и апреле прошлого года коронавирус тревожил соответственно 66% и 57%. В свою очередь, самый низкий уровень тревоги наблюдался летом 2020 года - 29% в июне и 27% в августе.

55% опрошенных указали, что нынешняя ситуация с коронавирусом влияет на их повседневную жизнь. В августе 2020 года этот показатель составлял 31%, а в марте и апреле - 67% и 65%.

Чаще всего на изменения в повседневной жизни указывали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Треть жителей, или 33%, согласны с утверждением, что их пугает то, что можно заболеть вне зависимости от того, насколько сильно о себе заботишься. В марте прошлого года таковых было 50%, в апреле - 40%, в мае - 36%, в июне - 26%, а августе - 27%, а в ноябре - 43% жителей.

В то же самое время удвоилась часть общества, которая без тревоги продолжает привычную для себя жизнь - таковых 22%.

Почти пятая часть опрошенных, или 17%, считают, что серьезность ситуации преувеличена. В марте прошлого года так считали 8% жителей.

Часть общества устала от последствий пандемии, и несмотря на то, что 44% жителей признают серьезность ситуации, они все-таки считают, что в информационном пространстве поднимается слишком большая паника.

Большая часть, или 66%, домашних хозяйств Латвии оценивают свою экономическую ситуацию как удовлетворительную. Этот показатель находился в пределах 62-68% на протяжении всего периода измерений барометра Covid-19 - с марта 2020 года по апрель 2021 года.

Чаще всего свою экономическую ситуацию как хорошую оценивали латыши (72%), семьи с минимум четырьмя детьми (74%) и те, в чьих семьях есть минимум двое детей (78%).

То, что ситуация с коронавирусом вынуждает быть более активными в планировании финансов, указали 43% жителей, в 2020 году это упоминалось чаще: в марте об этом говорили 64%, а в апреле - 56% опрошенных. Чаще всего на это указывали представители национальных меньшинств, а также люди, личные доходы которых или доходы на семью в месяц составляют до 300 евро в месяц.

Мнение общества Латвии о будущем - не единогласно: 42% респондентов согласны, что скоро станет лучше, а 35% позаботились о будущем. Чаще всего о своем будущем заботятся представители нацменьшинств и жители, у которых сейчас нет личных доходов.