Исследование: люди устали от пандемии и чувствуют себя все свободнее
Люди устали от последствий пандемии и чувствуют себя все свободнее, свидетельствует проведенное исследовательской компанией Kantar исследование барометра Covid-19.
Люди устали от последствий пандемии и чувствуют себя все свободнее, свидетельствует проведенное исследовательской компанией Kantar исследование барометра Covid-19.
Данные исследования показывают, что почти половину жителей Латвии - 43% - по-прежнему тревожит ситуация с Covid-19. Однако весной этого года жители ощущают меньшую тревогу, чем в начале пандемии. В марте и апреле прошлого года коронавирус тревожил соответственно 66% и 57%. В свою очередь, самый низкий уровень тревоги наблюдался летом 2020 года - 29% в июне и 27% в августе.
55% опрошенных указали, что нынешняя ситуация с коронавирусом влияет на их повседневную жизнь. В августе 2020 года этот показатель составлял 31%, а в марте и апреле - 67% и 65%.
Чаще всего на изменения в повседневной жизни указывали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
Треть жителей, или 33%, согласны с утверждением, что их пугает то, что можно заболеть вне зависимости от того, насколько сильно о себе заботишься. В марте прошлого года таковых было 50%, в апреле - 40%, в мае - 36%, в июне - 26%, а августе - 27%, а в ноябре - 43% жителей.
Почти пятая часть опрошенных, или 17%, считают, что серьезность ситуации преувеличена. В марте прошлого года так считали 8% жителей.
Часть общества устала от последствий пандемии, и несмотря на то, что 44% жителей признают серьезность ситуации, они все-таки считают, что в информационном пространстве поднимается слишком большая паника.
Большая часть, или 66%, домашних хозяйств Латвии оценивают свою экономическую ситуацию как удовлетворительную. Этот показатель находился в пределах 62-68% на протяжении всего периода измерений барометра Covid-19 - с марта 2020 года по апрель 2021 года.
Чаще всего свою экономическую ситуацию как хорошую оценивали латыши (72%), семьи с минимум четырьмя детьми (74%) и те, в чьих семьях есть минимум двое детей (78%).
То, что ситуация с коронавирусом вынуждает быть более активными в планировании финансов, указали 43% жителей, в 2020 году это упоминалось чаще: в марте об этом говорили 64%, а в апреле - 56% опрошенных. Чаще всего на это указывали представители национальных меньшинств, а также люди, личные доходы которых или доходы на семью в месяц составляют до 300 евро в месяц.
Большая часть общества, или 72% опрошенных, считает, что на восстановление экономики государства потребуется длительное время. В период с марта 2020 года по август 2020 года на это указывали 70-75% жителей.