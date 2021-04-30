Пт, 30.04.2021
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Кришьянис Кариньш

Поспешите заказать за границей то, что еще не заказали: с 1 июля товары будут облагаться НДС

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Учитывая большой интерес жителей Латвии к возможности заказа товаров из третьих стран (США, Китай и др.), Omniva напоминает, что с 1 июля все товары, полученные из государств, не входящих в Европейский союз (ЕС), в том числе на сумму менее 22 евро, будут облагаться НДС. Поэтому самое время заказать нужные вам товары, например, на платформе AliExpress, чтобы получить их до 1 июля без уплаты НДС.

"Динамика количества посылок показывает, что все больше латвийцев заказывают различные товары из стран, не входящих в ЕС. Причины тому разные - преимущества более низких цен, широта и специфика ассортимента и т. д. Мы также видим, что стоимость большинства заказанных товаров сейчас ниже теперешнего порога НДС - 22 евро. Поэтому мы призываем всех, кто планирует совершать покупки на платформах электронной коммерции в третьих странах и хочет успеть сэкономить, разместить свои заказы в ближайшие дни, поскольку приблизительный срок доставки, например, из Китая составляет один месяц", - говорит руководитель отдела развития бизнеса Omniva Эдгар Исакс.

Omniva также информирует, что с 1 июля при покупке товаров в интернет-магазинах за пределами ЕС необходимо будет подать таможенную декларацию и уплатить НДС независимо от стоимости посылки (даже если цена товара составляет 1 цент). В свою очередь, если стоимость товара в посылке превышает 150 евро, придется заплатить и таможенный налог, ставка которого определяется согласно тарифной классификации.

"Поскольку новый порядок таможенного оформления коснется и клиентов Omniva, мы думаем об их удобстве и уже работаем над процессом, чтобы и после 1 июля предоставлять клиентам своевременный и качественный сервис. А именно при получении посылки в Латвии Omniva отправит получателю SMS и электронное письмо о входящей посылке, порядке таможенного оформления и получения, а также инструкцию по заполнению таможенной декларации", - добавил Исакс.

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