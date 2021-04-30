Поспешите заказать за границей то, что еще не заказали: с 1 июля товары будут облагаться НДС

"Динамика количества посылок показывает, что все больше латвийцев заказывают различные товары из стран, не входящих в ЕС. Причины тому разные - преимущества более низких цен, широта и специфика ассортимента и т. д. Мы также видим, что стоимость большинства заказанных товаров сейчас ниже теперешнего порога НДС - 22 евро. Поэтому мы призываем всех, кто планирует совершать покупки на платформах электронной коммерции в третьих странах и хочет успеть сэкономить, разместить свои заказы в ближайшие дни, поскольку приблизительный срок доставки, например, из Китая составляет один месяц", - говорит руководитель отдела развития бизнеса Omniva Эдгар Исакс.

Omniva также информирует, что с 1 июля при покупке товаров в интернет-магазинах за пределами ЕС необходимо будет подать таможенную декларацию и уплатить НДС независимо от стоимости посылки (даже если цена товара составляет 1 цент). В свою очередь, если стоимость товара в посылке превышает 150 евро, придется заплатить и таможенный налог, ставка которого определяется согласно тарифной классификации.