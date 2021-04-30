Пт, 30.04.2021
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Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе

В Саулкрастском крае погиб попавший под электропоезд мужчина

ФОТО: Lita Krone/LETA

В Саулкрастском крае в четверг вечером под электропоезд попал мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Несчастный случай произошел около 22.40 возле железнодорожной станции Саулкрасты. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция начала уголовный процесс о смерти мужчины.

 
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