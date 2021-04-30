В Саулкрастском крае погиб попавший под электропоезд мужчина
В Саулкрастском крае в четверг вечером под электропоезд попал мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В Саулкрастском крае в четверг вечером под электропоезд попал мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Несчастный случай произошел около 22.40 возле железнодорожной станции Саулкрасты. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Полиция начала уголовный процесс о смерти мужчины.