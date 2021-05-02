В прошлом году заметно увеличились доходы одного из депутатов

В 2019 году доход политика составил почти 40 тысяч евро, а в прошлом году - более 47 тысяч евро.

Знотиньш начал исполнять обязанности парламентского секретаря Министерства образования и науки в январе прошлого года, и он решил отказаться от зарплаты депутата Сейма, вместо этого получая более высокую зарплату в министерстве.

В 2019 году политик владел 140 акциями SIA Your move стоимостью 1120 евро, а в 2020 году его доли капитала упали до 68, а их общая стоимость составила 680 евро.

При этом в 2019 году Знотиньш владел BMW 320 2011 года, в прошлом году же автомобиль не был указан в депутатской декларации. Вместо этого депутат приобрел квартиру и постройку в Риге.

Также у депутата появились долги в размере 106 716 евро.