Пн, 3.05.2021
Наша работа по большому счету связана с чужими несчастьями. Конечно, хорошо, когда удается кому-то помочь, все закончилось хорошо и все спасены. Но очень часто, к сожалению, это не совсем так. Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD

Видео ⟩ Пошли на таран: полиция Эстонии показала, как ловила водителя без прав

В субботу, 1 мая, вечером в Харьюмаа водитель без прав пытался скрыться от полиции. Погоня закончилась тараном нарушителя, пишет Rus.Postimees.

В 19.26 в Харьюмаа в волости Саку на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри, по предварительным данным, полицейский автомобиль Skoda Superb синими и красными проблесковыми маячками и сиреной дал знак автомобилю Mercedes-Benz остановиться, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

Водитель Mercedes-Benz проигнорировал приказ остановиться, прибавил скорости и продолжит путь по Таллиннской окружной дороге и шоссе Таллинн-Саку-Лаагри по направлению из Саку в Лаагри. На четвертом километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри Mercedes-Benz столкнулся с двигавшимся в том же направлении полицейским автомобилем Skoda Superb, а затем с еще одной полицейской машиной, которая также ехала в том же направлении, и от полученного удара Mercedes-Benz отлетел прямо на автомобиль Opel Vivaro, который ехал по шоссе Таллинн-Саку-Лаагри по направлению из Лаагри в Саку.

За рулем Mercedes-Benz был 31-летний мужчина без водительских прав. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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