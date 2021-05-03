Пн, 3.05.2021
Наша работа по большому счету связана с чужими несчастьями. Конечно, хорошо, когда удается кому-то помочь, все закончилось хорошо и все спасены. Но очень часто, к сожалению, это не совсем так. Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
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Как преследуют журналистов в России?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Как преследуют журналистов в России.
  • В Украине снизился уровень заболеваемости коронавирусом, а в Киеве в выходные отменили локдаун.
  • Таджикистан и Кыргызстан отвели войска

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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