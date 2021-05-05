24,5 года на четверых. В Гомеле вынесли приговор доверенным лицам Тихановской

Как ранее рассказали родственники, Юрий Власов, Дмитрий Ивашков, Татьяна Каневская и Александр Шабалин сообщали суду о применении к ним методов физического и психологического воздействия. Вины своей они не признали.

Во время прений сторон адвокаты всех четверых обвиняемых заявили, что вина их подзащитных не доказана, и потребовали их оправдания.

По поводу решения, вынесенного судом, высказались родственники осуждённых и правозащитники.

"Чуда ожидать от сегодняшнего решения суда было бы наивным. Мы надеемся на одно: наступит время, когда справедливость восторжествует в обществе в целом", - сказали Николай и Алексей Каневские, муж и сын Татьяны Каневской.

"Мой муж сидит за правду. За то, что хотел нормального будущего для своего сына, - говорит Светлана, жена Дмитрия Ивашкова. - У любого благородного человека когда-то наступает точка невозврата: когда человек не может больше терпеть несправедливости. Мой муж - такой человек".

Правозащитник Виктор Одиноченко отметил: "Этот открытый процесс был фактически закрытым. Ссылка на "антиковидную рассадку" выглядит цинично. Приговор, вынесенный сегодня, обусловлен не законодательством, а текущей политической ситуацией".

Напомним, ранее Следственный комитет опубликовал видео встречи Светланы Тихановской с ее "ближайшим окружением" для обсуждения "плана по организации массовых беспорядков в Гомеле", а также "захвату зданий" госвласти. Трехминутный ролик состоит из обрезанных реплик участников "протестного обсуждения". СК дает их расшифровку, где говорится о "захвате исполкома" и готовности людей к "кардинальным мерам".

После этого выяснилось, что на видео за столом вместе с Тихановской четыре гомельских активиста - Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин. Именно они были задержаны еще до выборов, им предъявили обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13, часть 2 статьи 293 УК) и приготовлении к захвату зданий и сооружений (часть 1 статьи 13, часть 1 статьи 292 УК).