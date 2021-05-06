Экономист: Глобальная торговля восстанавливалась быстрее, чем ожидалось

Такие прогнозы связаны с восстановлением обрабатывающей промышленности, которому способствует высокий спрос на товары. Во время кризиса Covid-19 наметилась явная тенденция к воздержанию от новых барьеров и тарифов в торговле. Однако вместо этого предпринимаются попытки заблокировать экспорт таких товаров, которые с точки зрения экономики, безопасности и здравоохранения считаются критическими.

Так, правительства хотят взять под контроль производственно-сбытовые цепочки, которые поставляют такие товары как фармацевтические препараты, полупроводники, автомобильные аккумуляторы и редкоземельные металлы, отметил Гашпуйтис.

Задержка потребления и высокие сбережения домашних хозяйств создают потенциал для инфляции. В отличие от мирового финансового кризиса, на этот раз у домохозяйств нет нужды в консолидации балансов. Напротив, рост рынков акций и цен на жилье означает лучшие возможности для потребления. Сильный рост потребления также может привести к положительной спирали и в инвестициях. Крепкое восстановление могло бы способствовать возвращению на рынок труда тех, кто потерял работу во время пандемии. Это также снизит нагрузку на финансы государственного сектора.

Повышенный спрос на потребительские товары поддержал обрабатывающую промышленность, и другие секторы экономики тоже нашли новые способы оставаться активными в условиях постоянных ограничений. При этом ожидается, что э-коммерция в странах Балтии за следующие пять лет будет расти в три раза быстрее, чем розничная торговля в целом, и, согласно прогнозам банка SEB, за пять лет достигнет примерно 3 млрд евро.

Экономисты полагают, что в этому году мировая экономика вырастет на 5,9% по сравнению с 5%, которые прогнозировались в феврале, и на 4,3% в 2022 году. Таким образом, экономические прогнозы изменились в положительную сторону, экономика стала более устойчивой, и сбалансированное восстановление начнется во второй половине 2021 года. Таковы выводы нового обзора мировой и балтийской экономики банка SEB - Nordic Outlook.

Экономист подчеркнул, что первый квартал 2021 года был не таким слабым, как первоначально прогнозировалось, что компенсировало негативные последствия пандемии во втором квартале.

"В основных экономиках Западной Европы ограничения постепенно ослабляются, и мы быстро приближаемся к тому моменту, когда процесс вакцинации будет определять экономические достижения. Однако нельзя исключать, что различные причины, например, новые мутации вируса, резистентность к вакцинации в группах жителей или медленная вакцинация в бедных странах, еще долго будут препятствовать экономической активности и международной мобильности.