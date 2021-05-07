Пт, 7.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов

В Латгале в ДТП погиб велосипедист

ФОТО: Pixabay

Вчера, 6 мая, в Латвии зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие. В авариях один человек погиб и четверо получили травмы, сообщает Госполиция.

На данный момент известно, что авария с погибшим произошла в Латгале и погибший ехал на велосипеде.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде составлено пять административных протоколов, за превышение скорости - 200, всего за различные нарушения правил дорожного движения - 411.

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