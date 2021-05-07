В Латгале в ДТП погиб велосипедист
Вчера, 6 мая, в Латвии зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие. В авариях один человек погиб и четверо получили травмы, сообщает Госполиция.
Вчера, 6 мая, в Латвии зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие. В авариях один человек погиб и четверо получили травмы, сообщает Госполиция.
На данный момент известно, что авария с погибшим произошла в Латгале и погибший ехал на велосипеде.
За управление транспортным средством в нетрезвом виде составлено пять административных протоколов, за превышение скорости - 200, всего за различные нарушения правил дорожного движения - 411.