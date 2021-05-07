"Явка обязательна" и быть в красно-зеленой форме. Как в Беларуси взрослых и детей заставляют праздновать 9 мая

Так, например, "приглашение" на легкоатлетический кросс получили ученики 5-11 классов нескольких гомельских школ. Одни учителя рассказывают, что сами собираются поучаствовать в таком мероприятии, и зовут с собой детей, другие "настоятельно рекомендуют" поприсутствовать и добавляют, что в руках у детей будут белорусские флажки, флажки с символами Гомельской области и воздушные шары красных и зеленых цветов.

Есть в Гомеле школы, учеников которых на кросс не зовут, зато зовут на парад 9 мая. "Зовут добровольно-принудительно. Про ленточки, всю прочую атрибутику пока тишина, но, думаю, бутоньерки заставят надеть - это ж обязаловка", - говорят родители.

А вот читатели "Свободы" из Гомеля рассказали, как классный руководить в Viber "в ультимативной форме" написала, чтобы дети с родителями явились на праздник и прихватили с собой шарики или флажки.

"Явка обязательна. Исключение - дети на справке и отдыхе в санатории", - сказано в сообщении. Одна из матерей написала в ответ: "9 мая мы едем за город", на что учительница отреагировала: "Я бы тоже хотела за город".

Из другой школы "Свободе" передали копию переписки с классным руководителем, суть которой в том, что "завтра наш класс должен быть в живом коридоре на мероприятии ко Дню Победы. У каждого должна быть бутоньерка (продается в киоске). Присутствие обязательно! В руках держать красно-зеленые шарики или флажки".

Похожая ситуация складывается и в области. Читатели "Сильных новостей" из Жлобина рассказали, как идет подготовка к празднику в их городе.

Известно, что в Жлобине ко Дню Победы местные власти решили организовать праздничный забег. Правда, с желающими оказалась беда. Тогда по предприятиям полетели распоряжения - в добровольно-принудительном порядке нужно "выделить людей".

Такие документы в том числе получили несколько детских садов города. На 8 мая они должны определить по одному человеку, причем, спортивные их данные необязательны. А вот что обязательно - участник забега должен явиться на "старт" в красных шортах и зеленой майке.

"Причем, форму нужно найти самостоятельно", - уточняют жлобинчане.

На 9 мая эти же сады обязали "выделить" еще 10 "добровольцев". Только вот снова дилемма - таких нет. Тогда руководство предложила "выразить патриотизм" за отгул. Люди пообещали подумать.

"В документе, что давали нам почитать, про отгулы не говорилось. Люди стали возмущаться: что это за очередная "принудиловка"?! Тогда руководитель предложила каждому, кто согласится, отгул", - рассказал работник местного детсада.