Спортивные центры, пострадавшие из-за Covid-19, также смогут получить государственную поддержку

Предлагавшиеся до сих пор инструменты кризисной поддержки лишь частично достигали находящиеся в простое спортивные клубы, холлы, бассейны и фитнес-центры, работающие в помещениях, поскольку механизмы поддержки исходили из количества работающих на предприятии, а количество работников в спортивных центрах невелико. Благодаря новой программе у предприятий отрасли будет возможность получить поддержку в связи с потерями, возникшими из-за длительного ограничения деятельности.

Получить поддержку смогут спортивные центры – фитнес-центры, спортивные клубы, спортивные залы, общественные плавательные бассейны, холлы внутри помещений (волейбол, теннис), ледовые холлы, олимпийские центры с общей площадью внутренних помещений более 500 м2.

Помощь будет оказываться в виде одного фиксированного платежа в зависимости от общей площади внутренних помещений спортивного центра, с компенсацией 25 евро/м2. Общий размер помощи не должен превышать размера спада оборота. Размер помощи для одного предприятия и связанных с ним групп лиц не может превышать 1,8 млн евро.

Разовый грант или дарение будет предоставлен пострадавшим от кризиса Covid-19 коммерсантам для погашения затрат спортивного центра, находящегося в их собственности, управлении или аренде, на коммунальные платежи, в том числе платежи за электричество, воду и теплоснабжение, аренду недвижимости, а также платежи по договорным обязательствам, кредитные платежи и платежи за обслуживание с 1 декабря 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Получить грант для компенсации спада оборота сможет коммерсант, у которого общий спад оборота под воздействием кризиса Covid-19 в декабре 2020 года и январе-марте 2021 года, по сравнению с общей суммой оборота в соответствующие месяцы 2019 и 2020 года, составил по крайней мере 60% и который на момент подачи заявления не имел налоговых долгов, в общей сумме превышающих 1000 евро, не считая платежей по налогам, для которых предоставлено продление срока оплаты, заключено соглашение о добровольной уплате налогов или же заключен договор со Службой государственных доходов.

Предполагается, что подать заявления на получение поддержки смогут 109 коммерсантов, общая площадь внутренних помещений которых составляет 320 000 м2.