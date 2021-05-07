Спортивные центры, пострадавшие из-за Covid-19, также смогут получить государственную поддержку

Предлагавшиеся до сих пор инструменты кризисной поддержки лишь частично достигали находящиеся в простое спортивные клубы, холлы, бассейны и фитнес-центры, работающие в помещениях, поскольку механизмы поддержки исходили из количества работающих на предприятии, а количество работников в спортивных центрах невелико. Благодаря новой программе у предприятий отрасли будет возможность получить поддержку в связи с потерями, возникшими из-за длительного ограничения деятельности.
Получить поддержку смогут спортивные центры – фитнес-центры, спортивные клубы, спортивные залы, общественные плавательные бассейны, холлы внутри помещений (волейбол, теннис), ледовые холлы, олимпийские центры с общей площадью внутренних помещений более 500 м2.
Помощь будет оказываться в виде одного фиксированного платежа в зависимости от общей площади внутренних помещений спортивного центра, с компенсацией 25 евро/м2. Общий размер помощи не должен превышать размера спада оборота. Размер помощи для одного предприятия и связанных с ним групп лиц не может превышать 1,8 млн евро.
Разовый грант или дарение будет предоставлен пострадавшим от кризиса Covid-19 коммерсантам для погашения затрат спортивного центра, находящегося в их собственности, управлении или аренде, на коммунальные платежи, в том числе платежи за электричество, воду и теплоснабжение, аренду недвижимости, а также платежи по договорным обязательствам, кредитные платежи и платежи за обслуживание с 1 декабря 2020 года до 31 декабря 2021 года.
Получить грант для компенсации спада оборота сможет коммерсант, у которого общий спад оборота под воздействием кризиса Covid-19 в декабре 2020 года и январе-марте 2021 года, по сравнению с общей суммой оборота в соответствующие месяцы 2019 и 2020 года, составил по крайней мере 60% и который на момент подачи заявления не имел налоговых долгов, в общей сумме превышающих 1000 евро, не считая платежей по налогам, для которых предоставлено продление срока оплаты, заключено соглашение о добровольной уплате налогов или же заключен договор со Службой государственных доходов.
Предполагается, что подать заявления на получение поддержки смогут 109 коммерсантов, общая площадь внутренних помещений которых составляет 320 000 м2.
Заявление на получение поддержки в электронном виде коммерсанты должны будут подать в LIAA до 31 мая 2021 года. О начале приема заявлений LIAA проинформирует после согласования правил КМ с Европейской Комиссией и их вступления в силу. Решение о предоставлении помощи LIAA примет до 30 сентября 2021 года.