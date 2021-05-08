От исторического загрязнения очищены Инчукалнские гудронные пруды. Это обошлось в 57,8 млн евро

Сейчас полностью завершились работы по санации и рекультивации, но безопасная утилизация вывезенного из прудов гудрона продолжится до 2023 года.

Еще 30 лет после завершения проекта VDD с помощью специально созданной системы мониторинга пост-санации продолжит осуществлять мониторинг качества окружающей среды.

Министр защиты среды и регионального развития Артур Том Плешс отметил, что исторически наследованные гудронные пруды в Инчукалнсе длительное время были сильным и разрушительным источником загрязнения природы, который угрожал как окружающей среде, так и жизням людей.

Работы по очистке сернокислых гудронных прудов были сложной задачей, с которой мы удачно справились. Произведена неоценимая и комплексная работа, чтобы исторически самое загрязненное место в Латвии привести в порядок и отдать в заботливые руки природы - площадь, на которой улучшено качество среды, составляет восемь гектаров. Эту территорию вернут в хозяйственный оборот и в будущем там сможет расти лес, пояснил Плешс.

Генеральный директор VVD Эдита Баклане-Ансберга отметила, что санация Инчукалнских гудронных прудов - самый масштабный и технически сложный проект такого вида и объема, когда-либо реализованный в Латвии.

Инчукалнские гудронные пруды находятся на территории Инчукалнской волости в 30-35 километрах на восток от Риги, на бывших песчаных карьерах, которые называют Южный и Северным прудами.

Инчукалнские гудронные пруды были одним из наиболее загрязненных мест в Латвии, где с бывшего Рижского нефтеперерабатывающего завода в песчаные карьеры без основной и боковой гидроизоляции с 50-х по 80-е годы 20-го века вывозились и сбрасывались отходы сернокислого гудрона, образующиеся в процессе производства медицинских и парфюмерных масел. Свалка была закрыта в 1986 году.

Сернокислый гудрон - черная, агрессивная, жидкая, полужидкая или плотная масса с выраженным запахом диоксида серы, в составе которого присутствуют химические ядовитые вещества.

После восстановления независимости Латвии произошло несколько попыток собрать опасные вещества, однако из-за технологических решений и нехватки финансирования они оказались неудачными.