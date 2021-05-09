Горы покрышек на улице Старта в Риге никуда не денутся

Шины на этой территории накопило предприятие Riepu bloki, которое после нескольких небольших штрафов в 2017 году оштрафовали наконец на 13 миллионов евро. Предприятие штраф не оплатило, подало на неплатежеспособность, а шины остались. Договорившись с Госслужбой окружающей среды, их обязался вывезти один из владельцев Riepu bloki через другое свое предприятие - Eko Recycling. Однако De facto констатировала, что практически ничего не изменилось, встревожены происходящим и представители местных жителей.

Представитель общества "Браса" Андрис Гробиньш указывает, что жителям, особенно в жаркие дни, приходится уживаться с запахом покрышек. Однако это не единственная причина тревоги. Представитель Общества по развитию Чиекуркалнса указала, что на территорию можно легко проникнуть, она недостаточно охраняется. "Это может закончиться трагически. Мы действительно хотели бы попросить, если есть возможность, как можно скорее это решить," - добавила она. Тяжесть покрышек местами не выдержал и забор вокруг территории, и они грозят вывалиться на ближайшие улицы.

Ответственный за вывозку шин предприниматель Марк Балткалнс на словах по-прежнему выражает интерес решить этот вопрос, однако цифры свидетельствуют, что темп очень медленный. С 2018 года из более чем 3000 тонн вывезены неполные 600 тонн. Если продолжать таким темпом, потребуется еще 15 лет. 2

По мнению Балткалнса, горы шин стали значительно меньше. По словам предпринимателя, задержки связаны со сложностями с доступностью контейнеров и изменениями на рынке в Индии, куда шины отправляют на переработку. Сейчас планируется переориентироваться на европейских переработчиков, например, в Польше.

Кроме того, уже долгое время не достигнуто соглашение с Рижской думой и Госслужбой среды о разрешении перевезти покрышки на улицу Уриекстес, где их нужно будет подготовить к дальнейшему вывозу.

Спор по поводу разрешений возник из-за строгих ограничений, против которых возражал сам предприниматель. Так как Eko Recycling связано с предприятием, из-за которого эти горы появились, Госслужба среды захотела подстраховаться - установила, что предприятие не может принимать новые шины, пока старые не вывезены, и что на улице Уриекстес необходимо разместить камеры наблюдения и автомобильные весы, чтобы можно было контролировать, как происходят работы по вывозу. Предприниматель это оспорил, добился права снова принимать шины, а по поводу камер видеонаблюдения и весов продолжается судопроизводство.

Последнее соглашение с Госслужбой окружающей среды предусматривает, что покрышки нужно вывезти до конца этого года, однако сама служба оценивает, что вряд ли это возможно, и сроки будут продлены. 2

В свое время рассматривалась возможность организовать вывоз шин за государственные средства, а затем взыскать расходы с ответственных. На это потребовалось бы полмиллиона евро. Но предложение не было признано хорошим решением, так как это фактически означало бы, что деньги налогоплательщиков тратятся на покрытие незаконных действий предприятий по обслуживанию отходов.