Теневая экономика в сфере красоты: люди с доходами ниже 300 евро жалуются на пособие в 500 евро

Несмотря на то, что Служба госдоходов не выделяла парикмахеров и косметологов как крупнейших неплательщиков налогов, эксперты считают, что специалисты сферы красоты показывают только пятую часть доходов. Ничто не свидетельствует о том, что после кризиса они начнут платить налоги больше.

Парикмахеры, косметологи и специалисты по маникюру за первые два месяца этого года, когда их услуги были остановлены из-за пандемии, в виде пособий за простой и субсидий получили семь миллионов евро.

Это почти столько же, сколько сфера заплатила в виде налогов в течение года.

В 2019 году сфера красоты в виде налогов заплатила 7 миллионов 40 тысяч евро. В 2020 году, когда на работу уже повлияла пандемия Covid-19, в виде налогов было уплачено 6 миллионов 80 тысяч. Туда входят как и подоходные налоги с жителей и предприятий, так и выплаты социального страхования и PVN. Согласно подсчетам Службы госдоходов, в 2020 году средняя зарплата в сфере была от 162 до 265 евро. По этой причине правительство в конце прошлого года решило не связывать пособия по простою с уплаченными налогами, а установить минимальную сумму - 500 евро каждому, кто зарегистрирован в СГД и заплатил хоть пару евро налогов.

Ни в каком другом секторе эта связь не столь разительна.

Например, в сфере питания в 2019 году в виде налогов было уплачено 150 миллионов, а в этом году в виде пособий за простой было выплачено 14. Сфера туризма заплатила 14 миллионов, а получила поддержки примерно на миллион. Гостиницы заплатили 48 миллионов, работники получили пособий на 3 миллиона.

"Если в Латвийском государстве так продолжится, оно станет банкротом. Совершенно понятно, что практически за два месяца в виде пособий выплатили больше, чем в прошлом году эта сфера принесла в госбюджет. Шестикратная разница. Это свидетельствует о том, что сфера не совсем честна к государству, ко всем остальным людям, являющимся налогоплательщиками.

Они выглядят беднее, чем есть на самом деле",

- отметил Марис Ревалдс, руководимый которым Veselības centrs 4 обеспечивает не только лечебные услуги, но и услуги косметологов и других специалистов сферы красоты. Он уверен, что многие работающие в сфере вообще не зарегистрированы для уплаты налогов, а большинство из тех, кто зарегистрирован, показывает гораздо более меньшие доходы. Тяжело найти специалистов, готовых работать за официальную зарплату с уплатой всех налогов.