Пн, 10.05.2021
Если я забываю выполнить какие-либо обязательства перед государством, мне напоминают несколько раз. Но если я забываю подать заявление на получение пособия, на которое я имею право, мне никто не напоминает. Почему? Инета, жительница Латвии
Инета, жительница Латвии

Теневая экономика в сфере красоты: люди с доходами ниже 300 евро жалуются на пособие в 500 евро

Иллюстративное фото ФОТО: Lewis JOLY/SIPA/Lewis JOLY/SIPA

Установленный для ограничения пандемии запрет на работу для сферы красоты показал в ней огромную неуплату налогов. Специалисты, которые годами в среднем декларировали доходы ниже 300 евро, сейчас жалуются на пособия по простою в размере 500 евро, сообщает передача Nekā personīga.

Несмотря на то, что Служба госдоходов не выделяла парикмахеров и косметологов как крупнейших неплательщиков налогов, эксперты считают, что специалисты сферы красоты показывают только пятую часть доходов. Ничто не свидетельствует о том, что после кризиса они начнут платить налоги больше.

Парикмахеры, косметологи и специалисты по маникюру за первые два месяца этого года, когда их услуги были остановлены из-за пандемии, в виде пособий за простой и субсидий получили семь миллионов евро.

Это почти столько же, сколько сфера заплатила в виде налогов в течение года.

В 2019 году сфера красоты в виде налогов заплатила 7 миллионов 40 тысяч евро. В 2020 году, когда на работу уже повлияла пандемия Covid-19, в виде налогов было уплачено 6 миллионов 80 тысяч. Туда входят как и подоходные налоги с жителей и предприятий, так и выплаты социального страхования и PVN. Согласно подсчетам Службы госдоходов, в 2020 году средняя зарплата в сфере была от 162 до 265 евро. По этой причине правительство в конце прошлого года решило не связывать пособия по простою с уплаченными налогами, а установить минимальную сумму - 500 евро каждому, кто зарегистрирован в СГД и заплатил хоть пару евро налогов.

Ни в каком другом секторе эта связь не столь разительна.

Например, в сфере питания в 2019 году в виде налогов было уплачено 150 миллионов, а в этом году в виде пособий за простой было выплачено 14. Сфера туризма заплатила 14 миллионов, а получила поддержки примерно на миллион. Гостиницы заплатили 48 миллионов, работники получили пособий на 3 миллиона.

"Если в Латвийском государстве так продолжится, оно станет банкротом. Совершенно понятно, что практически за два месяца в виде пособий выплатили больше, чем в прошлом году эта сфера принесла в госбюджет. Шестикратная разница. Это свидетельствует о том, что сфера не совсем честна к государству, ко всем остальным людям, являющимся налогоплательщиками.

Они выглядят беднее, чем есть на самом деле",

- отметил Марис Ревалдс, руководимый которым Veselības centrs 4 обеспечивает не только лечебные услуги, но и услуги косметологов и других специалистов сферы красоты. Он уверен, что многие работающие в сфере вообще не зарегистрированы для уплаты налогов, а большинство из тех, кто зарегистрирован, показывает гораздо более меньшие доходы. Тяжело найти специалистов, готовых работать за официальную зарплату с уплатой всех налогов.

Данные Службы госдоходов свидетельствуют, что наибольшие суммы в виде зарплат в конверте в 2019 году выплачивались в оптовой и розничной торговле. Мимо госкассы прошли 135 и 102 миллиона. В транспортной сфере налогов не уплачено на 98 миллионов. В этой сфере, по данным СГД, и наибольший удельный вес неплательщиков - 26,7%. Второй по удельному весу неплательщиков - бизнес недвижимости - 26%, а третий - строительство - от 18 до 23%. Сфера красоты не попала в топ-12 неплательщиков налогов. С такой оценкой не согласен Ревалдс.

До сих пор в сфере красоты доминировали три режима платежа налогов.

Самыми популярными были статус самозанятого, режим микропредприятий и патентный платеж. Все они позволяют законно заплатить 100-200 евро, удерживать большую часть доходов и направлять на социальное страхование ничтожные суммы. Чтобы вынудить сферу красоты и другие сферы платить налоги с зарплаты, с этого года были отменены патентные платежи. С 1 июля будут и более строгие требования к самозанятым по уплате социальных взносов.

Чтобы ограничить распространение Covid-19, правительство в ноябре запретило работать всей сфере. С 1 марта правительство разрешило работать парикмахерским и маникюрным салонам. Косметологам работать по-прежнему запрещено. Пособие в 500 евро не замещает их реальные доходы, поэтому сфера всеми силами пытается возобновить работу. Руководитель ассоциации уверена, что уплата налогов после кризиса не улучшится.

Теневую экономику в сфере красоты не исследовали ни СГД, ни эксперты. Исследователи уверены, что ни укрепление налогового режима, ни пережитый простой не побудят парикмахеров и косметологов в дальнейшем платить все налоги.

Арнис Саука, профессор Рижской экономической высшей школы, считает, что только строгость налоговой службы не поможет.

Чтобы изменить ситуацию во благо, есть две предпосылки. Обществу, клиентам нужно быть более требовательными к уплате налогов и требовать чеки. Вторая - государство должно доказать, что налоги расходуются целесообразно.

Служба госдоходов после кризиса не обещает особо присматривать за сферой красоты. Она продолжит работать, как и ранее, со всеми сферами, основываясь на анализе рисков.

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