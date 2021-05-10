В Латвии за сутки выявлено 338 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 5,9%

Умер один человек с коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет.

За последние сутки проведено 5769 тестов на Covid-19, положительными оказались 5,9%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 453,3 до 459,5 случая.