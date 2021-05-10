Пн, 10.05.2021
Если я забываю выполнить какие-либо обязательства перед государством, мне напоминают несколько раз. Но если я забываю подать заявление на получение пособия, на которое я имею право, мне никто не напоминает. Почему? Инета, жительница Латвии
Инета, жительница Латвии

В Латвии за сутки выявлено 338 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 5,9%

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 338 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умер один человек с коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет.

За последние сутки проведено 5769 тестов на Covid-19, положительными оказались 5,9%. 

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 453,3 до 459,5 случая.

Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 124 301 человек.

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