В Казани в школе открыли стрельбу: погибли восемь человек

По предварительным данным, в школу зашли двое вооруженных людей и открыли огонь по ученикам. Одного из нападавших позже задержали у входа в школу.

Как сообщает Baza, его зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет, сейчас он учится в колледже. Несколько дней назад он завел Telegram-канал, в котором называл себя "богом". Утром перед стрельбой в школе он заявил, что

"убьет огромное количество биомусора", после чего совершит самоубийство. 1

Перед нападением на гимназию стрелок оставил несколько сообщений в своем телеграм-канале.



Следите за ситуацией: https://t.co/EiHEzBBV69 pic.twitter.com/mSacOIFUAu — Ilya Varlamov (@varlamov) May 11, 2021

Оружием Галявиев владел официально, разрешение на него, как сообщил депутат Александр Хинштейн, он получил 28 апреля.

Источник "Интерфакса" сообщал, что преступников было двое. Источники Mash сообщили, что нападавшего убили во время операции.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что погибли восемь человек - семь детей и учительница, пострадали 16 человек. 1

Кадры эвакуации детей из школы №175 в Казани, где устроили стрельбу.



Видео из соцсетей pic.twitter.com/Mc6fhw08YH — Дождь (@tvrain) May 11, 2021

РИА "Новости" сообщает об 11 погибших; в том числе о двух школьниках, которые разбились насмерть после того, как выпрыгнули из окна. Также известно о 32 пострадавших.

Как сообщает РИА "Новости", после стрельбы в школе произошел взрыв.

Как пишет "Бизнес Online", полиция также выехала к дому, где прописан задержанный нападавший. Как отмечает Baza, он заявил, что заложил бомбу по этому адресу. Правоохранительные органы будут штурмовать квартиру. Жильцы дома были эвакуированы из своих квартир.

Глава Татарстана Рустам Минниханов уже прибыл на место происшествия.