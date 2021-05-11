Из-за Covid-19 централизованные экзамены на этой неделе не смогут сдать около 40 выпускников школ

На Covid-19 тестируются все учащиеся 12-х классов, у которых на этой неделе начались экзамены. В целом это около 17 000 школьников.

Как сообщила министр, выпускники, у которых выявлен Covid-19 или же они являются контактными лицами, смогут сдать экзамены позже.

"Сейчас главное - по возможности меньше собираться, особенно в общественных местах, проводить только индивидуальные консультации, при этом по возможности удаленно", - подчеркнула министр.

Как сообщалось, сегодня учащиеся 12-х классов сдают письменную часть централизованного экзамена по английскому языку, а экзамен по устной части будет проходить в течение трех дней до 13 мая.